유재석이 나연과 같은 커피 취향에 만족해한다./사진제공=SBS

유재석이 나연과 같은 커피 취향에 만족해한다./사진제공=SBS

트와이스 나연(31)과 방송인 유재석(54)이 남다른 커피 취향으로 뭉쳤다.10일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 MC 유재석, 유연석과 게스트 블랙핑크 지수, 트와이스 나연이 군포시 산본동을 찾아 시민들의 틈새 시간을 채운다.이날 방송에서 나연은 유재석과 '연한 커피'라는 뜻밖의 공통점을 발견하며 반가움을 보인다. 유재석은 그동안 방송에서 커피를 지나치게 연하게 마셔 주변의 짓궂은 장난을 받아왔다.나연은 "저도 선배님과 똑같은 커피를 좋아한다"라며 "원래 연하게 마시면 한 소리 들었는데, 이제는 '유재석 선배님 커피'라고 부르면 되겠다"고 고마워해 유재석을 웃음 짓게 만든다.이에 기세등등해진 유재석은 "맛있는 커피는 상대방의 얼굴이 보일 만큼 연해야 한다"며 확고한 커피 철학을 설파한다.반면 함께 있던 지수는 정반대의 취향을 고백한다. 지수는 두 사람의 투명한 커피를 보며 "저는 커피를 사약처럼 마신다. 샷 추가는 기본"이라고 털어놓으며 신기함을 감추지 못한다. 유재석과 나연은 굴하지 않고 "원래 여기에 얼음까지 더 넣어야 완성"이라며 입을 모아 폭소를 자아낸다.나연의 승부욕도 빛을 발한다. 나연은 "게임을 엄청 좋아한다. 최근 트와이스 11주년 기념으로 멤버들과 밥을 먹을 때도 계속 게임만 했다"며 남다른 열정을 뽐낸다. 거침없는 "도전!" 외침과 함께 "매주 게임할 때마다 나오고 싶다. 저를 찬스로 써달라"고 열의를 불태워 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr