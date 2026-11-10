사진=정웅인 아내 SNS, '남겨서 뭐하게' 캡처, 소윤 양 SNS

배우 정웅인이 세 딸을 둔 가장으로서 무거운 책임감을 보이며 눈물을 흘렸다.지난 9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 정웅인이 등장했다.그는 "캐리어를 끌고 오게끔 하고 말이야", "감히 나를 제주까지 불러? 오늘 음식 맛없으면 죽일 거다" 등의 대사를 뱉으며 악역 연기를 펼치면서 등장했다.이어 그는 이영자, 박세리, 김창옥을 만나 "전 불우했다"며 "그때 아버지가 돌아가시면서 빚이 있다는 걸 몰랐다"고 아픈 상처도 고백했다.정웅인은 고충도 토로했다. 그는 "가끔 자다가 벌떡벌떡 일어난다"며 "통장 잔고? 우리 애들이 날 바라보고 있는데. 어떤 식으로 미래를 열어가야 할까"라며 가장으로서 느끼는 무게에 대해서도 언급했다. 그러면서 그는 "처음이다"라는 고백과 함께 눈물을 보였다.앞서 정웅인의 둘째 딸은 지난달 친구와 함께 일본 여행을 인증했다. 특히 해외 명품 브랜드 C사의 선글라스 그리고 치아에는 교정기를 착용하고 있었다. 또 아내 이지인 씨와 첫째 딸은 같은달 쇼핑몰 데이트를 즐기는 근황을 전하기도 했다.한편 정웅인은 2006년 12살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 세윤 양, 소윤 양, 다윤 양을 두고 있다. 세윤 양은 연기를 목표로 재수 중이며, 소윤 양은 서울예술고등학교 2학년에 재학 중이다. 정웅인은 최근 '꽃의 비밀'을 통해 연극 무대까지 발을 넓혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr