조혜련이 셀카를 촬영했다. / 사진=SNS 갈무리

조혜련이 과거 가족과 함께 믿었던 종교에서 벗어나 기독교 신앙생활을 이어가고 있는 근황이 전해졌다. 사진=유튜브 채널 '이성미의 못간다' 캡처

조혜련이 과거 가족과 함께 믿었던 종교에서 벗어나 기독교 신앙생활을 이어가고 있는 근황이 전해졌다. 사진=유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게' 캡처

코미디언 조혜련이 과거 가족과 함께 믿었던 종교에서 벗어나 기독교 신앙생활을 이어가고 있는 근황이 전해졌다. 재혼 당시 남편의 종교 문제로 가족의 반대까지 겪었던 그는 현재 성경 관련 서적을 집필하며 활동을 이어가고 있다.지난 9일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 현대종교 탁지원 소장이 출연해 종교 단체의 포교 방식과 이단 문제에 관해 이야기를 나눴다. 이 과정에서 조혜련의 과거 종교 활동과 개종 이후의 근황도 언급됐다.탁 소장은 조혜련에 대해 "집사님의 기도와 관심으로 남묘호렌게쿄에서 온 가족이 다 나와서 너무 멋진 신앙생활을 하고 있다"고 밝혔다. 이어 "이단 이야기를 할 때 조혜련 집사님 얘기를 안 할 수 없다"며 "다른 분들은 다 넘어져도 조혜련 집사님은 절대 다시 못 돌아올 거라고 하지 않았나. 결국 돌아오셔서 저희를 위해 기도해주고 도와주고 있다"고 전했다.탁 소장은 남묘호렌게쿄를 "무서운 사이비"라고 표현하며 신도 규모가 약 100만명에 이른다고 주장했다. 조혜련은 과거 해당 종교를 믿었던 것으로 알려졌으나, 이후 기독교로 개종해 신앙생활을 이어오고 있다.이성미는 조혜련의 성경 관련 저술 활동도 소개했다. 조혜련은 '조혜련의 잘 보이는 성경'에 이어 최근 요한계시록을 다룬 책을 집필했다. 이성미는 조혜련과 통화한 사실을 밝히며 "조혜련이 어제 통화했는데 '이것 좀 많이 알려졌으면 좋겠어. 이단 좀 잡으려고'라고 하더라"고 말했다.조혜련은 앞서 지난 3일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에 동생인 배우 조지환과 함께 출연해 재혼 당시 가족의 반대를 겪었던 사연을 털어놓기도 했다. 그는 남편의 종교 때문에 가족들이 결혼을 반대했다며 "얼굴도 안 봤다"고 회상했다. 당시 어머니는 "집안에 종교가 있는데 헷갈린다"며 반대했고, 동생 조지환에게 남편에 대해 알아보라고 부탁할 정도였다고 설명했다.조혜련은 남편을 따라 교회에 나가기 시작하면서 신앙을 갖게 됐다고 밝혔다. 그는 남편이 "존댓말 해준다"고 해 교회에 처음 방문했다며 당시를 떠올렸다. 어머니 역시 8년 전부터 성경을 읽기 시작해 현재까지 93독을 했다고 전했다. 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼해 두 자녀를 뒀고 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr