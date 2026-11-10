이도의 강의들이 전부 삭제됐다. / 사진=이도 SNS, 이투스 홈페이지 캡처

스타 강사 이도가 수능을 3주 앞두고 강의를 중단한 뒤 예능 제작발표회 등에 참석해 논란인 가운데, 이도의 강좌가 소속 플랫폼에서 모두 사라진 것으로 확인됐다.10일 이투스 공식 홈페이지 속 이도 페이지에 개설된 강의들이 전부 사라졌다. 최근까지 17개가 있었던 것으로 알려진 개설강좌 안에는 '강좌가 없습니다"라는 문구가 띄워져 있다. 등록돼 있던 97건의 수강 후기도 공개 목록에서 모두 사라졌다.관련 논란은 이도가 지난달 29일 건강상의 문제를 이유로 갑작스럽게 강의 중단을 선언하면서 시작됐다. 당시 이도는 "뽀글이들의 학습에 영향을 줬다는 게 너무 마음이 아프다"며 "의료진 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"고 말하며 강의를 중단했다.하지만 지난 5일 이도가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인(데블스 플랜 시즌2)' 제작발표회에 참석하면서 비난 여론이 거세졌다. 이틀 뒤에는 자신의 유튜브 채널 개설 소식과 함께 해당 예능을 홍보하는 짧은 영상까지 업로드했다.논란이 거세지자 이투스는 지난 9일 홈페이지 공지사항에 '이도 수강생 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 글을 게재하고 "중요한 시기에 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다"며 고개를 숙였다. 그러면서도 비난이 쏟아지던 질문 게시판을 폐쇄했다.한편 이도는 서울대학교 사범대학 지리교육과 출신이다. 이투스에서 한국지리와 세계지리를 가르치는 강사로 활동해 왔다. 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어', MBC '전지적 참견 시점' 등에 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr