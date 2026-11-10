사진 = 이혜성 인스타그램

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사진 = 이혜성 인스타그램

사진 = 이혜성 인스타그램

아나운서 출신 방송인 이혜성이 소소한 일상이 담긴 사진을 공개했다.이혜성은 최근 자신의 인스타그램에 "햇살 좋은 날 🌞"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이혜성은 분홍색과 연두색 꽃무늬가 어우러진 의상을 입고 카메라를 바라보고 있다. 풍성한 웨이브가 들어간 긴 머리를 한쪽으로 늘어뜨린 채 입술을 살짝 벌린 표정으로 청순한 미모를 드러냈다. 쇄골이 드러나는 네크라인과 가느다란 목걸이가 여성스러운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 이혜성은 베이지색 니트 카디건을 입고 식탁 앞에 앉아 환하게 웃고 있다. 한 손에 포크를 쥔 채 음식으로 시선을 내린 모습으로, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 수수한 차림이 편안한 매력을 자아낸다. 식탁에는 샐러드와 해산물 등이 담긴 음식이 차려져 있다.또 다른 사진에서 이혜성은 회색 후드티를 입고 머리를 느슨하게 묶은 채 식사를 즐기는 모습을 보여줬다. 한 손에는 밥그릇을 들고 다른 손으로 숟가락을 들어 올리며 미소 짓고 있다. 화장기 없이 수수해 보이는 얼굴과 편안한 옷차림이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 이혜성은 커다란 창문을 배경으로 의자에 앉아 노트북을 펼쳐 들고 있다. 잔잔한 줄무늬 셔츠에 머리를 단정하게 묶은 모습으로 고개를 살짝 숙인 채 노트북을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 창밖으로 들어오는 자연광과 차분한 표정이 어우러져 단아한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언제나 응원합니", "항상예뻐요", "너무 예뻐", "화이팅", "아름다워요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 이혜성은 최근 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 간접적으로 언급한 유튜브 영상으로 주목받았다. 지난 10월 20일 자신의 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'에서 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 소개하며 조상의 잘못에 대한 후손의 책임과 역사적 사죄 문제를 다뤘다.당시 이혜성이 책에서 인용한 "조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하는가"라는 질문이 개인적인 소신 발언으로 받아들여지면서 친일 행적을 옹호한 것이 아니냐는 논란이 불거졌다.이에 이혜성은 자신의 SNS를 통해 "저는 친일 행적을 옹호한 적이 없으며 '조상의 죄를 왜 우리가 속죄해야 하느냐'는 의견을 낸 적도 없다"고 해명했다. 해당 문장은 책에서 제기한 질문을 인용한 것이며, 영상에서는 역사적 책임을 외면해서는 안 된다는 취지의 반론까지 소개했다고 설명했다.이후 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 논란 이후의 심경도 전했다. 이혜성은 "최근에 정말 예기치 못한, 상상하지 못한 일들이 생겨서 조금 평화롭지 못한 일상을 경험했던 것 같아요"라며 힘들었던 시간을 털어놨다. 이어 자신을 응원해 준 구독자들에게 감사한 마음을 전하면서 일상의 소중함을 되새겼다고 밝혔다.이혜성은 현재 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'을 통해 책과 다양한 주제에 관한 이야기를 나누며 대중과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr