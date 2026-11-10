장윤정이 새 고정 MC 자리를 꿰찼다./사진=텐아시아DB

미미미누, 장윤정, 미미가 고정 MC 자리를 꿰찼다./사진제공=SBS

남편 도경완이 유일한 고정 프로그램에서 하차 통보를 받은 가운데, 가수 장윤정은 배우 차태현의 바통을 이어받아 지상파 새 예능 프로그램의 MC 자리를 꿰찼다.오는 12월 초 첫 방송되는 SBS '영재발굴단 더 사이언티스트'는 지난 2019년 종영 후 약 7년 만에 돌아왔던 SBS 간판 영재 프로그램의 새로운 시즌이다. 지난 4월 방송된 '영재발굴단 인피니티'가 다양한 분야 영재들의 성장기를 다뤘다면, 이번에는 '과학'이라는 단일 주제에 오롯이 집중해 차별화를 꾀했다.이번 시즌에는 천문학, 물리학, 기계공학, 화학, 역학, 생물학 등 각기 다른 과학 분야에서 두각을 나타낸 7명의 영재가 출연한다. 서로 다른 분야의 과학 영재들이 한자리에 모여 또래들과 과학 지식을 공유하고 새로운 시너지를 만들어가는 과정이 핵심 관전 포인트다. 한국과학창의재단과의 협력으로 제작돼 우리 사회가 미래 과학 인재를 어떻게 육성해야 할지에 대한 메시지도 함께 던진다.눈길을 끄는 것은 새로워진 MC 라인업이다. 지난 4월 방송된 '영재발굴단 인피니티'에서는 차태현, 오마이걸 미미, 미미미누가 3MC로 호흡을 맞췄으나, 이번 '더 사이언티스트' 시즌에서는 차태현이 빠지고 장윤정이 새롭게 합류해 미미, 미미미누와 호흡을 맞춘다. 장윤정은 특유의 노련함과 따뜻한 공감 능력으로 어린 영재들의 이야기를 편안하게 이끌어내는 구심점 역할을 맡는다. 여기에 현장에는 다양한 분야의 과학자와 과학 커뮤니케이터들도 게스트로 합류해 전문성을 높인다.최근 진행된 첫 스튜디오 녹화에서도 MC들과 제작진은 상상을 뛰어넘는 아이들의 기발한 질문과 발상에 감탄을 쏟아냈다는 후문이다.한편, 장윤정의 쉼 없는 안방 활약은 남편 도경완의 행보와 극명한 대비를 이룬다. 도경완은 최근 유튜브와 방송 등에서 자산 규모와 동떨어진 '가난 코스프레'성 발언으로 대중의 뭇매를 맞은 끝에, 유일하게 고정 출연 중이던 프로그램에서 하차 통보를 받으며 일자리를 잃었다. 여기에 장윤정의 모친이 딸의 이름을 사칭한 투자 사기 혐의로 징역 10개월의 실형을 선고받는 등 가족을 둘러싼 악재가 잇따랐다.가정을 둘러싼 안팎의 풍파 속에서도 장윤정은 흔들림 없이 가계를 지탱하고 있다. TV CHOSUN '미스터트롯4'의 핵심 마스터로 출격을 알린 데 이어 지상파 예능 프로그램의 MC 자리까지 연이어 꿰찼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr