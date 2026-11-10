'크래시'가 2년 만에 시즌 2로 돌아온다. / 사진제공=ENA

배우 이민기는 극 중 차연호 역을 맡았다. / 사진제공=ENA

배우 곽선영은 극 중 민소희 역을 맡았다. / 사진제공=ENA

그룹 NCT 멤버 지성을 극 중 지대세 역을 맡았다. / 사진제공=ENA

10일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 열린 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로' 제작발표회에서 출연진이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=ENA

교통범죄수사팀이 다시 한번 수사에 시동을 건다. 더욱 끈끈해진 팀워크와 확장된 세계관, 새로운 멤버의 합류까지 더해져 전작보다 한층 풍성해진 이야기를 예고했다. 올해 상반기 드라마 '허수아비'로 ENA 월화극을 이끈 박준우 감독이 '크래시2'로 하반기에도 흥행 가도를 이어갈 수 있을지 주목된다.10일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 연출을 맡은 박준우 감독과 배우 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 지성이 참석했다.'크래시2'는 교통범죄수사팀(T.C.I)의 이야기를 그린 작품으로 2024년 방송된 '크래시'의 후속작이다. 이번 시즌에서는 교통범죄수사팀이 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대되면서 전국에서 벌어지는 교통범죄를 해결하기 위해 고군분투하는 모습을 담는다. 극 중 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희는 시즌 1에 이어 교통수사팀으로 활약한다. 여기에 그룹 NCT 멤버 지성이 새롭게 합류해 팀에 활력을 불어넣는다.이민기는 뛰어난 분석력으로 사건의 원인을 파악하고 사소한 단서도 놓치지 않는 차연호 역을 맡았다. 그는 시즌1과 달라진 점에 대해 "원래 '인간 AI'로 불리던 캐릭터인데 이번에는 사회성이 조금 생겼다"며 "팀원들과 함께하면서 감정적으로 동화된 부분이 있는 것 같다"고 설명했다.이번 시즌에서 선보일 카 체이싱 액션에 대한 자신감도 내비쳤다. 이민기는 "무엇보다 안전이 최우선이라 충분한 연습과 리허설을 거쳤다"며 "스스로 평가하자면 생각보다 운전을 잘해서 놀랄 때도 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 곽선영 역시 "실제로 운전을 잘해서 걱정하지 않았다"면서도 "차연호는 트라우마를 극복하는 인물인 만큼 감정을 표현하는 과정이 쉽지 않았을 것 같다"고 덧붙였다.곽선영은 뛰어난 무술 실력과 날카로운 수사 감각을 지닌 민소희로 돌아온다. 그는 2년 만에 다시 뭉친 소감에 대해 "첫 대본 리딩 현장이 마치 명절에 친척들이 모인 것처럼 왁자지껄했다"며 "항상 시즌2가 제작되기를 바랐는데 다시 함께할 수 있어 정말 행복했다"고 밝혔다.시즌1 촬영 당시 겪었던 사고도 언급했다. 곽선영은 앞서 카 체이싱 장면을 촬영하던 중 사고로 차량을 폐차한 바 있다. 그는 "그 일을 계기로 경각심을 갖게 됐고 모든 스태프가 더욱 안전하게 촬영할 수 있도록 준비한 덕분에 이번에는 사고가 없었다"고 말했다. 이어 "지난 2년 동안 운전할 일이 많아지면서 실력도 자연스럽게 늘었다. 덕분에 이전보다 능숙하고 편안하게 카 체이싱 장면을 소화할 수 있었다"고 전했다.허성태는 교통범죄수사팀을 이끄는 리더 정채만 역을 맡았다. 그는 시즌2 출연에 대해 "악역으로 죽는 게 아니라 좋은 역할로 계속 등장할 수 있어서 좋았다"고 너스레를 떨었다. 이어 "이번 시즌에서는 아내의 뺑소니 사건과 관련된 실마리를 찾아가는 과정이 나온다"며 "그 과정에서 인물의 감정을 과하지 않고 섬세하게 표현하기 위해 고민했다"고 설명했다.새롭게 합류한 지성은 교통과의 아이돌로 불리는 순경 지대세로 분한다. 과거 아역배우로 활동했던 그는 이번 작품을 통해 성인이 된 후 처음으로 연기에 도전한다. 지성은 "처음에는 긴장도 많이 하고 부담감도 컸지만 감독님과 선배님들 덕분에 그 감정을 설렘으로 바꿀 수 있었다"고 소감을 밝혔다.NCT 멤버들의 반응도 공개했다. 지성은 "솔직히 멤버들이 저를 정말 많이 놀렸다"며 "'네가 뭔데 저런 선배님들이랑 연기를 하냐'고 장난을 치더라"고 말했다. 그러면서 "오히려 그런 반응이 위로가 됐다. 저희만의 응원 방식인 것 같아서 좋았다"며 "특정 멤버 한 명이 아니라 모두가 함께 놀렸다"고 웃었다.이번 작품을 통해 얻고 싶은 평가에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 지성은 "드라마가 방송될 때쯤 팬분들은 물론 업계 관계자와 대중에게 칭찬을 한 번 받아보고 싶다는 목표를 세웠다"며 "그 마음으로 열심히 촬영에 임했다"고 밝혔다.박 감독은 2년 만에 시즌2를 선보이게 된 소감을 전했다. 그는 "2년 전에도 같은 장소에서 제작발표회를 진행했다"며 "당시 함께했던 배우들과 스태프들이 다시 모여 시즌2를 만들 수 있어 즐겁고 감개무량하다"고 말했다.시즌2에서는 자율주행차, 약물 운전 등 최근 사회적 화두로 떠오른 소재를 다룬다. 박 감독은 "시즌1이 방송이 끝난 직후 제작사 대표가 시즌2 제작을 결정했다. 그때부터 두 번째 이야기를 준비했다"고 밝혔다. 이어 "지난 2년 사이 AI와 자율주행 기술이 대중화된 만큼 그로 인해 발생할 수 있는 새로운 범죄 양상에 주목했다"고 설명했다.차량을 활용한 세부 설정에도 변화를 줬다. 박 감독은 "이번에는 이민기 배우의 차량으로 경형 전기차를 도입했다"며 "차량을 통해 캐릭터의 특징을 비교하는 등 작은 부분까지 신경 쓰려고 했다"고 말했다. 또한 "카 액션 드라마인 만큼 액션을 어떻게 진화시킬지가 가장 큰 고민이었다"며 "버스와 전기차는 물론 물대포 차량까지 투입하는 등 새로운 시도를 했다"고 시즌 1과의 차별점을 짚었다.시청률 공약도 내걸었다. 박 감독은 최고 시청률 8.1%를 기록한 전작 '허수아비'를 언급하며 "그 기록을 넘는다면 배우들 모두 목소리가 좋으니 미니 콘서트를 열면 어떨까 싶다"고 제안했다. 이에 곽선영은 "콘서트를 열 수 있도록 많은 시청과 사랑 부탁드린다"고 화답해 현장에 웃음을 안겼다.'크래시2'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr