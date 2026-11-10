가수 김종국(50)이 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상을 공개한다.
10일 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 현지 헬스장을 방문하는 모습이 공개된다.
이날 세 사람은 마나도의 한 대형 헬스장을 찾는다. 김종국은 저렴한 이용료에 만족하며 운동 기구를 둘러보고, 은퇴전을 앞둔 추성훈은 고강도 서킷 운동에 나선다. 반면 안재현은 운동보다 외모 점검에 집중한다. 거울 앞에서 자신의 모습을 살펴보던 그는 "우선 여기를 몇 바퀴 돌 거다"라며 헬스장 곳곳을 모델 워킹으로 누빈다.
안재현은 "구경하는 게 제 운동이다"라고 말했고, 이를 지켜보던 김종국은 "관광하는 거지?"라며 황당해한다. 그러나 안재현은 아랑곳하지 않고 줌바 운동 공간까지 걸어 다니며 자신만의 운동을 이어간다. 한참을 돌아다닌 뒤에야 아령을 집어 든 안재현은 가벼운 무게로 운동하는 방법을 소개한다. 운동을 마친 뒤에는 김종국에게 팔 근육을 자랑하기도 한다. 이 과정에서 주우재와 비교당하자 안재현은 "그 형 팔뚝이랑은 급이 다르다"라며 자신감을 드러낸다.
하지만 복근 운동을 시작하자 상황이 달라진다. 안재현은 이를 악물고 운동을 이어가다가 불과 5분 만에 매트에 엎드린 채 힘들어한다. 헝클어진 머리와 지친 표정을 본 김종국은 "기도하는 거야?"라고 물어 웃음을 자아낸다.
한편 김종국은 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상에 대해서도 이야기한다. 앞서 그는 심한 어지럼증으로 이틀 동안 음식과 물을 제대로 섭취하지 못했고, 운전조차 어려웠다고 밝힌 바 있다. 이날 김종국은 건강 문제로 중단했던 복싱을 다시 시작할 계획도 전한다.
'상남자의 여행법 in 마나도'는 10일 오후 9시 40분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
10일 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 현지 헬스장을 방문하는 모습이 공개된다.
이날 세 사람은 마나도의 한 대형 헬스장을 찾는다. 김종국은 저렴한 이용료에 만족하며 운동 기구를 둘러보고, 은퇴전을 앞둔 추성훈은 고강도 서킷 운동에 나선다. 반면 안재현은 운동보다 외모 점검에 집중한다. 거울 앞에서 자신의 모습을 살펴보던 그는 "우선 여기를 몇 바퀴 돌 거다"라며 헬스장 곳곳을 모델 워킹으로 누빈다.
안재현은 "구경하는 게 제 운동이다"라고 말했고, 이를 지켜보던 김종국은 "관광하는 거지?"라며 황당해한다. 그러나 안재현은 아랑곳하지 않고 줌바 운동 공간까지 걸어 다니며 자신만의 운동을 이어간다. 한참을 돌아다닌 뒤에야 아령을 집어 든 안재현은 가벼운 무게로 운동하는 방법을 소개한다. 운동을 마친 뒤에는 김종국에게 팔 근육을 자랑하기도 한다. 이 과정에서 주우재와 비교당하자 안재현은 "그 형 팔뚝이랑은 급이 다르다"라며 자신감을 드러낸다.
하지만 복근 운동을 시작하자 상황이 달라진다. 안재현은 이를 악물고 운동을 이어가다가 불과 5분 만에 매트에 엎드린 채 힘들어한다. 헝클어진 머리와 지친 표정을 본 김종국은 "기도하는 거야?"라고 물어 웃음을 자아낸다.
한편 김종국은 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상에 대해서도 이야기한다. 앞서 그는 심한 어지럼증으로 이틀 동안 음식과 물을 제대로 섭취하지 못했고, 운전조차 어려웠다고 밝힌 바 있다. 이날 김종국은 건강 문제로 중단했던 복싱을 다시 시작할 계획도 전한다.
'상남자의 여행법 in 마나도'는 10일 오후 9시 40분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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