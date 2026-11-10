가수 김종국이 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상을 공개한다./ 사진=텐아시아 DB

가수 김종국이 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상을 공개한다./ 사진 제공=SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 캡처

가수 김종국(50)이 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상을 공개한다.10일 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 현지 헬스장을 방문하는 모습이 공개된다.이날 세 사람은 마나도의 한 대형 헬스장을 찾는다. 김종국은 저렴한 이용료에 만족하며 운동 기구를 둘러보고, 은퇴전을 앞둔 추성훈은 고강도 서킷 운동에 나선다. 반면 안재현은 운동보다 외모 점검에 집중한다. 거울 앞에서 자신의 모습을 살펴보던 그는 "우선 여기를 몇 바퀴 돌 거다"라며 헬스장 곳곳을 모델 워킹으로 누빈다.안재현은 "구경하는 게 제 운동이다"라고 말했고, 이를 지켜보던 김종국은 "관광하는 거지?"라며 황당해한다. 그러나 안재현은 아랑곳하지 않고 줌바 운동 공간까지 걸어 다니며 자신만의 운동을 이어간다.한참을 돌아다닌 뒤에야 아령을 집어 든 안재현은 가벼운 무게로 운동하는 방법을 소개한다. 운동을 마친 뒤에는 김종국에게 팔 근육을 자랑하기도 한다. 이 과정에서 주우재와 비교당하자 안재현은 "그 형 팔뚝이랑은 급이 다르다"라며 자신감을 드러낸다.하지만 복근 운동을 시작하자 상황이 달라진다. 안재현은 이를 악물고 운동을 이어가다가 불과 5분 만에 매트에 엎드린 채 힘들어한다. 헝클어진 머리와 지친 표정을 본 김종국은 "기도하는 거야?"라고 물어 웃음을 자아낸다.한편 김종국은 전정신경염을 앓은 이후 달라진 일상에 대해서도 이야기한다. 앞서 그는 심한 어지럼증으로 이틀 동안 음식과 물을 제대로 섭취하지 못했고, 운전조차 어려웠다고 밝힌 바 있다. 이날 김종국은 건강 문제로 중단했던 복싱을 다시 시작할 계획도 전한다.'상남자의 여행법 in 마나도'는 10일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr