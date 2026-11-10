그룹 NCT 멤버 지성이 성인이 된 후 처음으로 연기에 도전한다. / 사진제공=ENA

박준우 감독이 그룹 NCT 멤버 지성을 '크래시2'에 캐스팅한 이유를 밝혔다.10일 서울 마포구 스탠포드호텔에서 ENA 새 월화드라마 '크래시2: 분노의 도로'(이하 '크래시2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이민기, 곽선영, 허성태, 이호철, 문희, 지성과 박준우 감독이 참석했다.'크래시2'는 2024년 방영된 '크래시'의 후속작이다. 교통범죄수사팀(T.C.I)이 국가수사본부 소속 광역수사대로 확대되면서 전국에서 벌어지는 교통범죄를 해결하는 과정을 담는다.지성은 이번 시즌에 새롭게 합류한다. 박 감독은 지성을 캐스팅한 이유에 대해 "일단 인기가 많았다"고 너스레를 떨었다. 이어 "아이돌 활동으로 바쁜 와중에도 시간을 내 액션스쿨에 다니는 등 많은 노력을 기울였다. 선배들에게 끊임없이 질문하고 배우려는 태도도 좋았다"며 "액션은 물론 자동차 액션까지 모두 잘 소화해 냈다"고 칭찬했다.과거 아역배우로 활동했던 지성은 성인이 된 후 처음으로 연기에 도전한다. 그는 "감독님과 선배님들 덕분에 처음 느꼈던 긴장과 부담감을 설렘으로 바꿀 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 이어 "첫 대본 리딩 때부터 분위기가 좋아서 놀랐다. 딱딱하고 정적인 분위기일 줄 알았는데 오랜만에 만난 친구처럼 서로를 대하더라"며 "덕분에 편안한 마음으로 촬영에 임할 수 있었다"고 첫 만남을 회상했다.기존 멤버들과 호흡을 맞추기 위해 기울인 노력도 전했다. 지성은 "일단 연습을 정말 많이 했다"며 "최대한 NG를 적게 내서 선배님들과 현장에 계신 분들께 누를 끼치지 말자는 마음가짐으로 촬영에 임했다"고 밝혔다.'크래시2'는 오는 16일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr