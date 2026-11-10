누에라 월드 투어 포스터 / 사진=누아엔터테인먼트

그룹 누에라(NouerA)가 오는 12월 마카오에서 새로운 월드투어를 시작한다. 지난 5월 첫 월드투어에 나선 지 약 7개월 만에 두 번째 투어를 선보인다.누에라는 지난 8일 공식 SNS를 통해 새 월드투어 'NouerA World Tour 2027 THE FUTURE IS NOW'(더 퓨처 이즈 나우)의 첫 공연 일정을 공개했다.공개된 포스터에 따르면 누에라는 오는 12월 19일 마카오 타워 L4 시어터에서 공연한다. 투어 명칭에는 2027년이 포함돼 있지만, 첫 공연은 올해 12월에 열린다.누에라는 올해 5월 네덜란드 암스테르담에서 첫 월드투어 'CATCH THE WAVE'(캐치 더 웨이브)를 시작했다. 이후 유럽과 아시아, 북미 등 3개 대륙에서 공연하며 해외 팬들과 만났다. 이번에는 새로운 투어명을 내걸고 다시 해외 공연에 나선다.올해는 음악방송에서도 데뷔 후 첫 1위를 기록했다. 누에라는 지난 7월 발매한 미니 4집 '.exe'(이엑스이)의 동명 타이틀곡으로 8월 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'에서 첫 음악방송 1위에 올랐다. 이어 KBS2 '뮤직뱅크'에서도 정상에 오르며 음악방송 2관왕을 달성했다. 지상파 음악방송에서 1위를 차지한 것도 처음이다.음원과 음반에서도 자체 기록을 세웠다. '.exe'는 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트에서 4위를 기록했다. 앞서 발매한 미니 3집 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크)는 당시 누에라의 자체 최고 초동 판매량을 기록했다.그간 여러 경험을 쌓으며 성장한 누에라는 마카오 공연을 시작으로 두 번째 월드투어에 나선다. 앞으로 추가로 공개될 개최지와 공연 일정에도 관심이 모인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr