코미디언 김현철이 박명수와의 오랜 인연을 언급한다. / 사진제공=MBC

코미디언 김현철이 박명수와의 오랜 인연을 언급한다. / 사진제공=MBC

코미디언 김현철이 유재석과 강호동의 축의금 액수를 공개한 데 이어 박명수와의 오랜 인연을 언급한다. 과거 비슷한 개그 스타일로 원조 논쟁을 벌였던 일화부터 박명수의 히트곡 '바다의 왕자'에 얽힌 비화까지 털어놓는다.오는 11일 오후 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.김현철은 오랜 인연을 이어온 박명수와 관련된 이야기를 꺼낸다. 그는 과거 박명수와 비슷한 개그 스타일로 원조 논쟁을 벌였던 시절을 회상하며 자신이 박명수에게 많은 것을 빼앗겼다는 취지의 농담을 건넨다. 특히 두 사람이 생년월일까지 같다는 사실을 언급하며 남다른 인연을 소개한다.김현철은 박명수의 대표곡 '바다의 왕자'에 자신의 목소리가 담겨 있다고도 주장한다. 노래 도입부에 등장하는 독특한 소리가 과거 자신이 녹음했던 목소리라고 설명한다. 그는 박명수는 물론 작곡가조차 잊고 있던 사실을 확인하기 위해 직접 찾아가 공증(?)받았던 일화도 전한다. 앞서 김현철은 지난 7일 방송된 JTBC '아는 형님'에서 유재석과 강호동의 축의금 액수를 공개해 관심을 끌었다. 당시 그는 유재석이 축의금으로 50만원, 강호동이 15만원을 냈다고 밝혔다.박명수와의 원조 논쟁부터 '바다의 왕자'에 얽힌 비화까지, 김현철의 이야기는 오는 11일 방송되는 '라디오스타'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr