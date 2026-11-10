배우 김민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김민이 '나 혼자 산다'에 출연해 화제를 모았다. / 사진제공=MBC

MBC 예능 '나 혼자 산다' 출연 이후 주목받고 있는 배우 김민의 사칭 계정이 등장했다. 소속사는 팬들에게 주의를 당부하며 사칭 행위가 이어질 경우 법적 대응에 나서겠다는 입장을 밝혔다.김민의 소속사 올로컴퍼니는 지난 9일 공식 SNS를 통해 '아티스트 사칭 계정 주의 및 제보 안내'라는 제목의 공지를 게재했다.소속사에 따르면 최근 SNS에서 김민의 사진과 게시물을 무단으로 사용하거나 공식 계정과 비슷한 아이디를 만들어 운영하는 사례가 잇따라 확인됐다. 이에 소속사는 김민과 회사가 실제로 운영하는 공식 계정을 안내하며 나머지 유사 계정은 모두 관계가 없다고 설명했다.특히 사칭 계정을 이용한 금전적 피해 가능성에 대해서도 경고했다. 소속사는 "아티스트 및 올로컴퍼니에서는 어떠한 경우에도 개인적인 메시지(DM)를 통해 개인정보 요구, 금전 요구, 사적인 대화 유도, 이벤트 참여 유도 등을 하지 않는다"고 강조했다.이어 "팬 여러분께서는 사칭 계정으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해 주시기 바란다"며 "당사는 팬 여러분의 피해를 방지하고 아티스트의 권익을 보호하기 위해 지속적인 모니터링을 진행하고 있으며, 사칭 행위가 지속될 경우 법적 조치를 취할 예정"이라고 전했다.한편 김민은 최근 '나 혼자 산다'에서 경기 동두천을 배경으로 한 일상을 공개하며 '동두천 자연인'이라는 별칭을 얻었다. 꾸밈없는 생활 방식과 독특한 매력으로 관심을 끈 그는 이후 '라디오스타' 등 예능 프로그램에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 그의 대표적인 출연작으로는 드라마 '카지노', '조각도시' 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr