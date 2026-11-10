장원영 뺨치는 모습…김예원, 불가리 마음에 들죠?

배우 김예원이 그룹 아이브 장원영 못지않은 명품 주얼리 소화력을 자랑했다.김예원은 최근 자신의 SNS에 명품 브랜드 불가리를 태그하며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김예원은 검은색 홀터넥 의상을 입고 고급스러운 분위기를 자아냈다. 어깨와 팔 라인이 드러나는 의상에 금빛 귀걸이와 반지, 팔찌를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다.특히 김예원은 턱에 손을 살짝 올린 채 카메라 밖을 응시하며 우아한 매력을 발산했다. 단정하게 묶은 머리와 자연스럽게 내려온 앞머리, 또렷한 이목구비가 어우러져 한층 성숙한 분위기를 풍겼다.김예원이 착용한 주얼리는 이탈리아 명품 브랜드 불가리 제품이다. 현재 불가리는 배우 김지원과 아이브 장원영 등을 브랜드 앰버서더로 내세우고 있다. 두 사람은 지난달 28일 서울 강남구에서 열린 불가리 전시 오프닝 행사에도 참석해 화려한 주얼리 스타일링을 선보인 바 있다.이 가운데 김예원 역시 불가리 주얼리를 자신만의 스타일로 소화하며 장원영과 김지원 못지않은 고급스러운 비주얼을 뽐내 눈길을 끈다. 화려한 장식 없이 검은색 의상과 주얼리만으로 완성한 절제된 스타일링이 돋보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr