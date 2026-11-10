'남대문 스카프 아저씨'가 손님들의 시선을 사로잡는 유쾌한 장사 방식으로 화제를 모으고 있다. / 사진=최완정 SNS

배우 최완정이 SNS에서 화제를 모으고 있는 '남대문 스카프 아저씨'를 응원했다.최완정은 9일 자신의 SNS에 "오늘 '생활의 달인'에까지 나온 스카프 사장님 대박 나시길"이라는 글을 올렸다. 앞서 그는 남대문시장에서 스카프를 판매하는 상인을 직접 찾아간 영상을 공개한 바 있다.최완정은 "저는 연예인 생활을 40년이라는 시간 동안 매니저 없이 홀로 묵묵히 일해왔다"며 최근 남대문시장에서 해당 상인을 만났다고 밝혔다. 이어 재치 있는 말솜씨뿐 아니라 따뜻한 마음까지 느낄 수 있었다며 만남을 떠올렸다.그는 상인이 인기를 얻기까지 겪었을 어려움에도 주목했다. 최완정은 "지금은 인산인해를 이룰 만큼 대박이 났지만 그 화려함 뒤에 숨은 재래시장의 더위와 추위, 숱한 고난의 시간들이 얼마나 길었겠냐"고 말했다. 오랜 시간 쌓아온 경험과 노력이 결실을 보는 것 같아 기쁘다는 마음도 전했다.특히 손님들의 안전을 우선으로 생각하는 태도가 인상적이었다고 밝혔다. 최완정은 "요즘 세상 일이 통 재미없었는데 사장님의 땀방울과 활기를 보며 도리어 제가 큰 파이팅을 얻어간다"며 "사장님, 초초초대박 나시길 마음 깊이 응원한다"고 덧붙였다.한편 '남대문 스카프 아저씨'는 남대문시장에서 스카프를 판매하는 상인으로, 재치 있는 입담과 독특한 판매 방식으로 SNS에서 인기를 끌고 있다. 여성 손님들 사이에서 특히 주목받으며 '남대문 임영웅'이라는 별명을 얻기도 했다. 지난 9일에는 SBS '생활의 달인'에도 출연했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr