뮤지컬 배우 소정화와 차윤해가 아빠가 된다. / 사진=소정화 SNS

사진=소정화 SNS

뮤지컬 배우 소정화(41)와 차윤해(32) 부부가 결혼 3년 만에 부모가 된다.소정화는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "우리 집에 귀빈이 찾아왔습니다. 반가워 아가야👶🏻🍼"라며 임신 사실을 밝혔다.소정화는 배 속 아이 태명을 소금이라고 소개했다. 그는 "엄마가 히카루 역할을 하고 있었는데, 빛이 난다는 뜻을 담고 있어서 빛과 소금(이라는 의미로 지었다)"고 설명했다. 이어 "세상에 없어서는 안 되는 소금 같은 존재로 자라라는 뜻도 주고 싶었다"고 덧붙였다.소정화는 빠른 시일 내에 출산할 것으로 보인다. 그는 "조금 더 쌀쌀해지고 포근한 옷을 입을 즈음 건강히 무사히 곧 만나자"라고 전하기도 했다.소정화와 차윤해는 9살 나이 차이를 극복하고 2023년 결혼했다. 두 사람은 2021년 뮤지컬 '팬레터'에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 당시 소정화는 히카루 역을, 차윤해는 활동명 변경 전인 김진욱이라는 이름으로 정세훈 역을 맡아 호흡을 맞췄다.한편 소정화는 2007년 뮤지컬 '그리스'로 데뷔한 뒤 '머더 발라드', '팬레터', '문스토리' 등 다양한 작품에서 활약했다. 차윤해는 그룹 하트비 출신이다. 이후 뮤지컬 '고스트', '레미제라블', '시라노', '물랑루즈!' 등에 출연했다. 현재는 뮤지컬 '겨울왕국'에서 크리스토프 역으로 관객들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr