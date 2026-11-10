그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 6인 체제 첫 앨범으로 국내외 음반·음원 차트에서 1위를 기록했다.10일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 9일 발매된 엔시티 드림의 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)은 한터차트와 써클 리테일 앨범 차트 일간 순위에서 각각 1위에 올랐다. 타이틀곡 'Boogie Woogie'(부기우기)도 벅스 실시간 차트 정상을 차지했다.중국에서도 음반 판매 성적을 냈다. 'DREAM AFTER DREAM'은 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트의 전체 및 정규 앨범 부문에서 모두 1위를 기록했다. 판매액은 75만 위안을 넘어 QQ뮤직의 '트리플 골드 앨범' 인증을 받았다. 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위에 올랐다.텐센트뮤직 K팝 차트에서는 'Boogie Woogie'가 1위를 차지했으며, 앨범에 수록된 10곡 모두 순위에 진입했다.이번 앨범은 지난 4월 마크의 탈퇴 이후 엔시티 드림이 6인 체제로 처음 발표한 정규 앨범이다. 타이틀곡 'Boogie Woogie'는 빈티지 디스코 펑크 사운드에 신시사이저를 결합한 댄스곡이다. 함께 공개된 뮤직비디오에는 멤버들이 등장하면서 평범한 일상이 축제처럼 바뀌는 이야기가 담겼다.'DREAM AFTER DREAM'에는 타이틀곡을 포함해 총 10곡이 수록됐다. 엔시티 드림은 이번 앨범을 통해 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성 등 여섯 멤버로 활동을 이어간다.한편 엔시티 드림은 10일 오후 6시 유튜브 채널 '채널십오야'의 '쩜오야' 콘텐츠에 출연한다. 같은 날 오후 5시에는 런쥔이 KBS Kpop 유튜브 채널의 '리무진서비스'에 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr