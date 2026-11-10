가수 겸 배우 조유리가 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 전도연의 어린 시절을 연기했다./ 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 조유리가 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 전도연의 어린 시절을 연기했다./ 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 조유리가 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 전도연의 어린 시절을 연기했다.조유리가 출연한 '가능한 사랑'은 이창동 감독의 작품으로, 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 다큐멘터리 제작을 계기로 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 서로 다른 환경에서 살아온 두 부부가 각자의 삶과 감춰둔 욕망을 마주하는 과정을 담았다.극 중 조유리는 전도연이 연기하는 미옥의 어린 시절을 맡았다. 등장 분량은 많지 않지만, 어린 미옥이 호석과 만나 사랑의 감정을 알아가는 과정을 보여준다.어린 미옥은 여름방학을 맞아 놀러 간 친구의 고모 집에서 호석을 만난다. 호석이 건넨 사과 하나에 설레 잠을 설칠 만큼 풋풋한 감정을 느낀다. 이후 군 복무 중인 호석과 재회한 미옥은 월미도 바닷가에서 함께 보름달을 바라보며 마음을 나눈다.조유리는 과장된 표현 대신 눈빛과 표정으로 어린 미옥의 감정을 전달했다. 특히 상대를 향한 설렘과 수줍음을 담백하게 표현하며 성인이 된 미옥의 과거를 보여주는 역할을 했다.조유리의 출연 장면을 접한 시청자들은 "시골 소녀 같은 풋풋한 분위기가 너무 잘 어울린다", "말간 얼굴에 맑고 투명한 분위기가 잘 어울린다", "소설 속 한 장면에서 튀어나온 문학소녀 같다", "진짜 중학생을 캐스팅해서 촬영한 것 같다" 등의 반응을 보였다.조유리는 앞서 출연한 작품들과는 다른 분위기의 캐릭터를 맡아 연기 활동을 이어가고 있다. 최근에는 단편 영화 '보통 꿈'에서 이유리 역으로 출연하기도 했다.가수 활동과 연기를 병행하고 있는 조유리가 앞으로 어떤 작품을 통해 새로운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr