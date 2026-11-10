진기주가 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=진기주 SNS

진기주가 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=진기주 SNS

진기주가 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=진기주 SNS

배우 진기주가 근황을 공개한 가운데 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다.진기주는 지난 9일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 진기주는 대기실로 보이는 곳 내부에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 어깨가 드러나는 실크 소재의 화이트 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 드레이프 디테일이 들어가고 허리 라인이 강조된 드레스는 한층 세련된 이미지를 연출했다. 여기에 진기주는 단발 스타일 헤어를 자연스럽게 늘어뜨려 발랄하고 사랑스러운 무드도 더했다.실버 톤 귀걸이와 골드 톤 목걸이를 골고루 매치한 센스가 돋보인다. 발랄한 이미지에 차분한 매력을 더했다. 두 겹으로 레이어링 한 목걸이는 진기주의 피부색과도 잘 어우러져 시선을 사로잡았다.진기주는 과거 삼성SDS에서 근무한 뒤 G1 강원민방에서 방송기자로 활동했다. 이후 2014년 SBS 슈퍼모델 선발대회에서 입상했으며, 2015년 tvN 드라마 '두번째 스무살'로 배우 데뷔했다.진기주는 지난 6월 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡았다. 차기작으로는 2027년 방송 예정인 KBS2 드라마 '슬리핑 닥터'에 출연한다. 극 중 트라우마를 가진 정신과 전문의 홍경 역을 맡아 배우 김성철과 호흡을 맞춘다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr