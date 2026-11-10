배우 이철우가 '선재 업고 튀어' 이후 2년 만에 드라마로 돌아왔다. / 사진제공=SM엔터테인먼트

배우 이철우가 '선재 업고 튀어' 이후 2년 만에 드라마로 돌아왔다. / 사진제공=SM엔터테인먼트

배우 이철우가 '선재 업고 튀어' 이후 2년 만에 드라마로 돌아왔다. 모델 출신인 그는 변우석, 주우재, 김재영 등과 친분이 있는 것으로 알려졌으며, 데뷔 초 배우 주원과 빅뱅 출신 탑을 닮은 외모로 주목받기도 했다.이철우는 티빙 드라마 '유일무이 로맨스'에서 신경정신과 의사 윤재규 역을 맡아 출연 중이다. 작품은 평범한 취업준비생 공유일(박수영 분)이 톱스타 탁무이(김현진 분)의 매니저가 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 공유일 역은 그룹 레드벨벳의 조이(박수영)가 연기한다.극 중 이철우가 맡은 윤재규는 탁무이의 오랜 친구이자 주치의다. 친구를 대할 때는 다정하지만 의사로서는 냉철한 판단력을 지닌 인물로, 서로 다른 면모를 보여준다. 지난 1, 2회에서 이철우는 탁무이의 상태를 살피며 상황에 따라 진지함과 친근함을 오가는 모습을 그렸다. 오랜 친구이면서 담당 의사인 윤재규가 앞으로 탁무이와 어떤 관계를 이어갈지도 관전 요소다.이철우는 과거 모델 서바이벌 프로그램 '도전 수퍼모델 코리아 GUYS&GIRLS'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 배우로 활동 영역을 넓힌 그는 2024년 방송된 '선재 업고 튀어'와 'DNA러버' 등에 출연했다. 약 2년 만에 새 드라마로 복귀한 이철우는 이번 작품에서 의사 캐릭터를 연기하며 새로운 모습을 보여주고 있다.'유일무이 로맨스'는 매주 월요일 공개되며, 아시아·중동·아프리카 지역 OTT 플랫폼 Viu(뷰)와 일본 ABEMA에서도 서비스된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr