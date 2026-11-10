말 많았던 '재혼 황후', 결국 터졌다…단숨에 화제성 1위

디즈니+ '재혼 황후'가 각종 호불호와 논란 속에서도 화제성만큼은 확실하게 챙겼다. 공개 첫 주 TV-OTT 통합 드라마 화제성 1위에 오르며 높은 관심을 입증했다. 호평도 혹평도, 각종 밈과 농담까지 모두 '재혼 황후'를 향하고 있다.10일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 1주차 TV-OTT 통합 화제성 순위에 따르면 '재혼 황후'는 10.43%의 점유율로 전체 1위를 차지했다. tvN '100일의 거짓말'이 9.04%로 2위, SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 6.00%로 3위에 올랐다.'재혼 황후'는 동명 인기 웹소설과 웹툰을 실사화한 작품이다. 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 남편 소비에슈(주지훈)에게 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지다.공개 전부터 작품을 향한 관심은 뜨거웠다. 한국 배우들이 서양풍 황실 의상과 이름, 설정을 얼마나 자연스럽게 소화할지를 두고 기대와 우려가 동시에 나왔다. 막상 작품이 공개되자 반응은 더욱 다양해졌다.이종석의 하인리는 "의외로 잘 어울린다"는 반응을 얻은 반면, 주지훈은 유독 어둡게 표현된 피부톤과 메이크업으로 뜻밖의 화제를 모았다.황실 의상에 사용된 일부 장신구를 두고는 저가 해외 쇼핑몰 제품과 비슷해 보인다는 이유로 이른바 '테무산 아니냐'는 반응까지 나왔다. 가슴 부분이 깊게 파인 주지훈의 의상과 다소 이질적으로 느껴진다는 미술·소품까지, 작품 공개 이후 온라인에서는 장면 하나하나가 이야깃거리가 됐다.실사화 특유의 미술과 의상에 대해서도 "묘하게 중독성 있다"는 반응과 "어색하다"는 평가가 엇갈렸다. 호평이든 혹평이든 '재혼 황후'를 둘러싼 이야기는 끊이지 않았다.이런 갑론을박은 오히려 관심을 키웠다. '재혼 황후'는 공개 하루 만에 디즈니+ 국내 차트 1위에 올랐고, 이번에는 펀덱스 통합 드라마 화제성 정상까지 차지했다.배우들의 화제성도 높았다. 신민아와 이종석은 TV-OTT 통합 출연자 화제성에서 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr