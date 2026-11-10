유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=MBC

유연석이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진제공=MBC

서현진과 진실 공방을 벌이던 유연석이 한밤중 경찰의 집에 몰래 침입하면서 사건을 둘러싼 의혹이 더욱 커졌다.지난 7일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어' 4회에서는 민준호(유연석 분)가 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 침입하는 모습이 그려졌다.'라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 진실게임을 그린 작품이다. 민준호와 강지선(서현진 분)은 첫 데이트에서 벌어진 일을 놓고 상반된 입장을 고수하며 대립하고 있다.극 중 민준호는 유능한 심장외과 전문의이자 다정한 아버지로 주변의 신뢰를 받아온 인물이다. 강지선과의 사건이 불거진 이후에도 자신은 억울하다는 입장을 유지했다. 감정적으로 대응하기보다는 침착하게 상황을 받아들이는 모습으로 자신의 주장을 이어왔다.그러나 4회에서 예상치 못한 행동이 포착됐다. 민준호가 늦은 밤 이화영이 홀로 잠든 집에 몰래 들어간 것. 그동안 보여준 차분하고 이성적인 태도와 상반되는 행동으로 민준호를 향한 의심이 커졌다.앞선 장면들에서도 민준호의 수상한 면모는 여러 차례 포착됐다. 강지선과 첫 데이트를 하던 당시 서툰 태도와 달리 순간적으로 차가운 눈빛을 보였고, 경찰 조사에서 억울함을 호소할 때도 냉정한 표정을 유지했다.유치장에서는 이화영을 향해 적대적인 눈빛을 보이는가 하면 자신의 집에 강지선이 몰래 들어왔을 당시에도 이상한 낌새를 알아차리고 날카롭게 반응했다. 당시에는 지나칠 수 있었던 장면들이 경찰 집 침입 사건 이후 새로운 의문을 남기게 됐다.유연석은 이러한 민준호의 양면적인 모습을 절제된 연기로 표현하고 있다. 평소에는 감정을 쉽게 내비치지 않는 인물의 태도를 유지하면서도 눈빛과 미세한 표정 변화로 긴장감을 더하는 중이다. 특히 민준호의 속내를 쉽게 짐작할 수 없도록 인물의 감정을 조절하며 극의 미스터리를 이끌고 있다.민준호의 수상한 행적이 확인되면서 강지선과의 진실 공방도 새로운 국면을 맞았다. 다만 경찰 집 침입이 첫 데이트 당시 사건의 진실까지 입증하는 것은 아닌 만큼, 민준호가 어떤 이유로 이화영의 집을 찾았는지에도 관심이 쏠린다.'라이어'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr