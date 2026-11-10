배우 황정음이 자신의 외모를 평가한 게시글에 쿨한 반응을 보였다. / 사진=황정음 SNS

배우 황정음이 자신의 외모를 평가한 SNS 게시물에 직접 댓글을 남겼다.최근 한 SNS 계정에는 '여배우로서 많이 내려놓은 듯한 황정음 근황'이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 작성자는 두 아들을 키우는 황정음의 일상 사진을 소개하며 "아들 둘 맘이니까ㅠㅠ", "떡진 머리에 엄청 편해 보이는 일상"이라는 설명을 덧붙였다.사진 속 황정음은 파란색 반팔 티셔츠에 회색 니트 스커트, 운동화를 착용하고 있다. 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 편안한 차림으로 외출한 모습이다.황정음은 해당 게시물에 직접 "미안하다"는 짧은 댓글을 남겼다. 자신의 꾸밈없는 모습을 평가한 글에 쿨한 반응을 보인 것이다.이에 황정음의 댓글에는 응원의 답글이 이어졌다. 누리꾼들은 "요새 더 예뻐졌다", "미안해하지 않아도 된다. 정음 씨의 삶을 응원한다", "마음 두지 말라" 등의 반응을 보였다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀으며, 이혼 후 두 아들을 양육하고 있다. 현재 SNS와 유튜브를 통해 일상을 공개하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr