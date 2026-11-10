문예원이 '닥터X'에서 소아암에 걸린 딸을 둔 엄마로 등장했다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

문예원이 '닥터X'에서 소아암에 걸린 딸을 둔 엄마로 등장했다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 문예원이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 소아암에 걸린 딸을 둔 엄마로 등장했다. 딸의 수술을 앞두고 불안해하던 그는 딸을 살린 계수정(김지원 분)을 비롯한 의료진이 징계받을 위기에 놓이자 직접 행동에 나섰다.문예원은 지난 6일과 7일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9, 10회에서 소아암 환자 이현아(이채유 분)의 엄마 역을 맡았다.9회에서 현아 엄마는 수술을 앞둔 딸과 함께 수술실을 둘러봤다. 현아가 수술에서 깨어나지 못할 수도 있다고 말하자 담담한 표정을 유지했지만, 손에 든 곰 인형을 세게 움켜쥐며 불안한 마음을 나타냈다.병실에서는 금식 중인 딸과 먹고 싶은 음식에 관해 이야기하며 웃음을 나눴다. 그러나 현아의 머리를 빗겨주던 중 머리카락이 한 움큼 빠지자 표정이 달라졌다. 딸이 보지 못하도록 빠진 머리카락을 감추며 눈물을 참았다. 이후 딸을 수술실로 들여보내는 순간에는 결국 눈물을 흘렸다.10회에서는 딸의 수술이 무사히 끝났다는 소식을 듣고 그 자리에 주저앉아 의료진에게 거듭 감사 인사를 전했다. 하지만 딸을 살린 의료진이 징계받을 상황에 놓이자 태도를 바꿨다. 현아 엄마는 장희숙(이정은 분)과 함께 병원 측에 맞섰다. 병원과 재단을 상대로 소송을 제기하겠다고 밝히면서 의료진에 대한 징계가 보류되는 데 힘을 보탰다.문예원은 딸 앞에서 불안한 마음을 숨기려 애쓰다가도 홀로 눈물을 흘리는 엄마의 모습을 연기했다. 의료진을 지키기 위해 병원 측에 맞서는 장면에서는 이전과 다른 단호한 태도를 보였다.'닥터X'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr