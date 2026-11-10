박진영 / 사진=텐아시아 DB

상표권 특혜 논란이 불거졌던 대형 K팝 페스티벌 '패노메논'이 국내 4대 기획사가 참여하는 합작법인을 설립하고 본격적인 행사 준비에 나선다.10일 업계에 따르면 하이브, SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, YG엔터테인먼트가 공동 출자한 '주식회사 패노메논'이 지난달 26일 설립등기를 마쳤다. 합작법인은 내년 12월 개최 예정인 패노메논의 기획과 제작, 운영을 전담한다.패노메논은 K팝 콘서트와 팬덤 시상식, K-컬처 기업의 전시·체험 프로그램을 결합한 대규모 축제다. 정부와 민간이 협력해 추진하는 행사로, 국내 주요 기획사들이 함께 참여한다는 점에서 관심을 모았다.다만 앞서 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 소속된 JYP엔터테인먼트가 행사 상표권을 단독 출원한 사실이 알려지면서 특혜 의혹이 제기됐다. 정부가 관여하는 사업의 상표권을 특정 기획사가 독점하는 것이 적절하냐는 지적이었다.논란 이후 문화체육관광부는 4대 기획사가 참여하는 합작법인을 통해 행사 운영과 상표권을 관리하겠다는 방침을 밝혔다. 지난달 22일에는 JYP엔터테인먼트와 계약을 체결해 상표권 지분을 신설 법인과 문체부가 각각 50%씩 보유하도록 했다.합작법인 대표이사는 하이브와 JYP엔터테인먼트에서 근무한 경력이 있는 박윤서 씨가 맡는다. 이사회에는 4대 기획사 관계자들이 각각 참여한다.행사 운영 주체와 상표권 소유 구조가 정리되면서 패노메논의 준비도 속도를 낼 것으로 보인다. 다만 구체적인 출연진과 개최 장소, 행사 규모 등은 아직 공개되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr