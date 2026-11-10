장윤정이 '미스터트롯4' 녹화 소감을 밝혔다./사진제공=TV조선

장윤정이 '미스터트롯4' 녹화 소감을 밝혔다./사진제공=TV조선

장윤정이 TV CHOSUN '미스터트롯4' 안방마님으로 출격한다.오는 12월 첫 방송되는 '미스터트롯4'는 새로운 트롯 스타 탄생을 예고하며 대장정의 시작을 알렸다. 특히 '미스터트롯'과 '미스트롯' 전 시즌을 함께하며 마스터 군단의 기둥 역할을 해온 장윤정이 이번 시즌에도 변함없이 합류해 첫 녹화를 마쳤다.장윤정은 "항상 처음처럼 기대되고 설렌다"며 프로그램에 대한 깊은 애정을 보였다. 첫 녹화 현장에 대해서는 "도전에 진심이면서도 즐기는 분위기여서 축제처럼 느껴졌다"며 "뉴페이스와 실력자들의 균형이 아주 팽팽해서 긴장감이 감돌았다"고 전했다. 이어 주목하는 부서로 직장부를 꼽으며 "가수가 아님에도 다양한 끼와 재능이 넘쳤다. 첫 녹화부터 인상에 남는 새로운 얼굴이 있었다"고 귀띔해 기대감을 높였다.장윤정은 최근 남편의 일명 '가난 코스프레'로 대중의 입방아에 올랐다. 도경완은 방송과 유튜브 등에서 자산 규모에 맞지 않는 발언을 했다가 대중의 뭇매를 맞았다. 이후 유일했던 고정 프로그램에서 하차 통보를 받았다는 소식을 전하며 일자리마저 잃었다.이런 상황 속에서 장윤정이 '미스터트롯4'에서 어떤 날카로운 안목과 따뜻한 리더십으로 트롯 원석들을 발굴해 낼지 주목된다.한편, 장윤정은 2013년 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 장윤정, 도경완 부부는 지난 6월 서울의 한 고급 아파트 펜트하우스 세대를 전액 현금으로 매입했다. 가격은 120억원으로 알려졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr