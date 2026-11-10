진태현이 건강 상태를 알렸다. / 사진=텐아시아DB, 진태현 SNS

진태현, 박시은 부부가 근황을 공개했다. / 사진=SNS

이하 진태현 SNS 전문

배우 진태현이 갑상선암 수술 이후 받은 정기 검진에서 정상 판정을 받았다고 밝혔다.진태현은 지난 9일 자신의 SNS에 병원 갑상선암센터 사진과 함께 "갑상선암 수술 후 1년 반 검진. 모든 게 완전 정상. 모든 게 감사"라는 글을 게재했다.이어 그는 "많은 사람들이 갑상선암은 아무것도 아니라고 말한다"며 "어렵고 힘든 암을 겪고 계신 분들에 비하면 정말 아무것도 아니지만, 오늘 병원에 앉아 계신 처음 두렵고 떨림을 경험하시는 분들에겐 아무것도 아닌 게 아니"라고 말했다.끝으로 진태현은 "삶에는 끝이라는 게 있다. 난 끝이 있다는 걸 알고 감사로 삶을 잘 살아내려 한다"며 앞으로의 삶에 대한 마음가짐도 전했다.한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 지난해 갑상선암 진단을 받았으며 같은 해 6월 수술을 받은 사실을 알린 바 있다.갑상선암 수술 후 1년 반 검진. 모든 게 완전 정상 모든 게 감사.많은 사람이 갑상선암은 아무것도 아니라고 말한다. 어렵고 힘든 암을 겪고 계신 분들에 비하면 정말 아무것도 아니지만 오늘 병원에 앉아계신 처음 두렵고 떨림을 경험하시는 분들에겐 아무것도 아닌 게 아니니 아무렇지 않게 얘기 안 했으면 한다. 나 같이 건강에 덤덤한 사람도 무척 두렵고 걱정했으니.아내와 손잡고 병원에서 보낸 하루가 너무 소중했다. 세상은 이제 모든 게 편하고 장난이고 즐겁다. 이런 게 정상이 됐다. 난 그래도 아내와 매 순간 진지하고 소중하게 감사하며 살려고 한다. 삶에는 끝이라는 게 있다. 난 끝이 있다는 걸 알고 감사로 삶을 잘 살아내려 한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr