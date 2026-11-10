사진=이소라 SNS

가수 이소라 측이 대표곡 '바람이 분다' 등 45곡의 음반 관련 저작인접권을 두고 전 소속사 대표를 상대로 법적 조치를 취한 것과 관련해 공식 입장을 밝혔다.이소라의 소속사 마레힘은 10일 공식 입장문을 내고 "지난 2월 전 소속사 김모 전 대표를 상대로 해당 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했으며, 법원은 이를 인용했다"라고 밝혔다.이어 "오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다"며 "전 소속사와의 관계를 정리하고, 아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다"라고 전했다.앞서 이날 이소라가 과거 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 음반 관련 저작인접권 압류명령을 신청한 사실이 알려졌다. 이소라는 지난 2월 3일 인천지방법원에 압류명령을 신청했으며, 법원은 같은 달 13일 이를 인용했다.압류 대상에는 이소라의 대표곡 '바람이 분다'가 수록된 정규 6집 '눈썹달'을 비롯해 정규 7집과 8집, 리메이크 음반 등 총 45곡의 음반 관련 권리가 포함된 것으로 전해졌다. 김 전 대표는 과거 이소라의 소속사 세이렌을 이끌며 오랜 기간 음악 활동을 함께한 인물이다.저작인접권은 작사·작곡에 관한 저작권과 별도로 가수의 실연이나 음반 제작 등에 인정되는 권리다. 이번 압류명령은 해당 권리의 처분을 제한하는 법적 조치로, 이소라에게 권리의 소유권이 최종적으로 인정됐다는 의미는 아니다.소속사는 "현재 관련 사안에 대한 절차가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 사실에 대한 추측이나 확대 해석은 자제해 주시길 정중히 부탁드린다"고 당부했다.안녕하세요. 가수 이소라님의 소속사 마레힘입니다.먼저 소속 뮤지션 이소라님을 믿고 기다려주신 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.최근 보도된 '바람이 분다' 등 총 45곡의 음반 관련 저작인접권 문제에 대해 공식 입장을 전합니다.지난 2월 전 소속사 김모 전 대표를 상대로 해당 저작인접권에 대한 압류명령을 신청했으며, 법원은 이를 인용했습니다.오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했습니다.이에 전 소속사와의 관계를 정리하고, 아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있습니다.현재 관련 사안에 대한 절차가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 사실에 대한 추측이나 확대 해석은 자제해 주시길 정중히 부탁드립니다.마레힘은 앞으로도 아티스트 이소라의 권익 보호와 안정적인 음악 활동을 위해 최선을 다하겠습니다.변함없이 응원해 주시는 팬 여러분께 다시 한번 감사드립니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr