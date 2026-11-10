방탄소년단 '더 시티' 싱가포르 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 12월 싱가포르에서 한 달간 대규모 도시형 프로젝트를 진행한다. 공항과 주요 관광지, 테마파크 등 싱가포르 곳곳에서 방탄소년단의 음악을 활용한 공연과 체험 행사가 열린다.방탄소년단은 10일 오전 10시 팬 플랫폼 위버스를 통해 'BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE'(BTS 더 시티 아리랑 - 싱가포르)의 세부 프로그램을 발표했다. 행사는 12월 1일부터 31일까지 진행되며, 싱가포르 관광청이 협력한다. 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 주제로 꾸며지며, 역대 '더 시티' 프로젝트 가운데 개최 기간이 가장 길고 프로그램 수도 가장 많다.싱가포르 창이공항에 있는 복합시설 주얼 창이에서는 폭포와 음악을 결합한 공연을 선보인다. 세계 최대 실내 폭포인 레인 보텍스에서 12월 1일부터 26일까지 매일 오후 8시와 9시 두 차례 방탄소년단의 노래에 맞춘 조명 쇼가 펼쳐진다. 폭포 주변에는 붉은색 조명이 설치되고, 시설 곳곳의 디지털 광고판에도 프로젝트 관련 영상이 상영된다.관광지 센토사섬에서도 다양한 행사가 마련된다. 팔라완 비치에는 정규 5집 타이틀곡 'SWIM'(스윔)의 메시지인 'KEEP SWIMMING'을 표현한 캐릭터 조형물이 설치된다. 크리스마스 기간에는 조형물의 모습도 바뀔 예정이다.12월 18일부터 20일까지는 센토사섬 상공에서 드론 쇼가 진행된다. 약 1500대의 드론이 10분 동안 방탄소년단과 싱가포르를 상징하는 그림을 밤하늘에 만든다. 이 밖에도 참가자 5000명이 행사 전용 티셔츠와 모자를 착용하고 달리는 'ARIRANG RUN'(아리랑 런)이 열린다. 산책로 센서리스케이프에는 붉은 조명과 해먹을 활용한 휴식 공간이 조성된다.센토사섬의 복합 리조트 리조트 월드 센토사도 행사에 참여한다. 리조트 단지 전체에 특별 조명이 설치되며, 유니버설 스튜디오 싱가포르는 12월 21일 운영 시간을 밤늦게까지 연장한다. 테마파크 내 고대 이집트 구역에서는 건물 외벽을 활용한 영상 공연과 랜덤 댄스 파티가 진행된다. 방탄소년단의 음악에 맞춘 불꽃놀이도 총 16일간 선보일 예정이다.싱가포르 도심의 주요 건축물도 붉은 조명으로 꾸며진다. 12월 8일부터 22일까지 마리나 베이 인근의 멀라이언, 싱가포르 플라이어, 풀러턴 호텔과 싱가포르강 주변 다리 등 총 15곳에 매일 오후 7시부터 다음 날 오전 1시까지 붉은빛 조명이 들어온다. 다만 가든스 바이 더 베이는 오후 11시부터 조명을 밝힌다.이번 프로젝트는 공연장을 찾는 팬들이 싱가포르에 도착하는 순간부터 여러 장소에서 방탄소년단 관련 콘텐츠를 접할 수 있도록 기획됐다. 창이공항 입국장과 교통수단, 호텔, 관광명소 등이 행사와 연계되며, 팬들은 공연 전후에도 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.한편 방탄소년단은 12월 17일과 19일, 20일, 22일 싱가포르 내셔널 스타디움에서 월드투어 'BTS WORLD TOUR ARIRANG'(BTS 월드투어 아리랑) 공연을 개최한다. 총 4회 공연으로, 이번 아시아 투어에서 한 지역을 기준으로 가장 많은 공연이 열리는 일정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr