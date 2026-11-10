'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS

'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS

SBS 초대형 오디션 프로젝트를 표방한 '우리들의 발라드 2'가 6주째 5%대 늪에서 벗어나지 못하고 있다. 눈물과 역대 최초 동점이라는 자극적인 서사로 무장했음에도 시청률 그래프는 요지부동이다.지난 9일 방송된 '우리들의 발라드 2' 6회는 전국 가구 기준 5.3%를 기록했다. 첫 회 5.1%로 출발한 뒤 2회 5.0%, 3회 5.0%, 4회 5.3%, 5회 5.2%에 이어 이번에도 5.3%에 머물렀다. 6주 동안 단 0.3%p 폭 안에서만 오르내리는 전형적인 '박스권 정체'다. 분당 최고 6.3%까지 치솟았다는 수치가 무색할 만큼 본방송을 온전히 붙잡아두는 흡인력은 여전히 숙제로 남았다.화제성이 없었던 것은 아니다. 이날 방송에서는 참가자들의 사연과 가창력이 쏟아지며 도파민을 자극했다. 10년 전 세상을 떠난 아버지의 애창곡을 부른 김소연의 무대는 심사위원 문근영과 비비의 눈물샘을 자극했고, 13살 최연소 참가자 박진서는 조용필의 '바람의 노래'를 성인 못지않은 울림으로 재해석해 극찬을 끌어냈다.여기에 예고 출신 민지유와 차민주의 맞대결에서는 '우리들의 발라드' 전 시즌 통틀어 사상 첫 1대1 데스매치 동표라는 이례적인 상황까지 발생했다. 제작진의 긴급 회의 끝에 두 사람 모두 3라운드로 올려 보내는 극적인 결말까지 더했다.오디션 프로그램이 보여줄 수 있는 감정적 클라이맥스와 이변을 한 회에 모두 몰아넣었음에도 안방극장의 반응은 차분했다. 탄탄한 고정층은 확보했으나, 신규 시청 유입을 이끄는 폭발력은 결여된 상태다. 월요 심야 예능 1위 타이틀을 지키고는 있지만, 대형 오디션 프로젝트라는 체급을 고려하면 5%대 턱걸이 성적표는 아쉬움이 남을 수밖에 없다.다음 주 방송부터는 3라운드 듀엣 미션과 패자부활 합격자 공개, 차태현의 오열 등이 예고됐다. 매주 비슷한 감정선과 신파 위주의 서사에서 벗어나 시청률 반등의 실마리를 찾을 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr