'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS
'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS
SBS 초대형 오디션 프로젝트를 표방한 '우리들의 발라드 2'가 6주째 5%대 늪에서 벗어나지 못하고 있다. 눈물과 역대 최초 동점이라는 자극적인 서사로 무장했음에도 시청률 그래프는 요지부동이다.

지난 9일 방송된 '우리들의 발라드 2' 6회는 전국 가구 기준 5.3%를 기록했다. 첫 회 5.1%로 출발한 뒤 2회 5.0%, 3회 5.0%, 4회 5.3%, 5회 5.2%에 이어 이번에도 5.3%에 머물렀다. 6주 동안 단 0.3%p 폭 안에서만 오르내리는 전형적인 '박스권 정체'다. 분당 최고 6.3%까지 치솟았다는 수치가 무색할 만큼 본방송을 온전히 붙잡아두는 흡인력은 여전히 숙제로 남았다.

화제성이 없었던 것은 아니다. 이날 방송에서는 참가자들의 사연과 가창력이 쏟아지며 도파민을 자극했다. 10년 전 세상을 떠난 아버지의 애창곡을 부른 김소연의 무대는 심사위원 문근영과 비비의 눈물샘을 자극했고, 13살 최연소 참가자 박진서는 조용필의 '바람의 노래'를 성인 못지않은 울림으로 재해석해 극찬을 끌어냈다.
'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS
'우발라2'가 5%대 시청률 박스권에 갇혔다./사진제공=SBS
여기에 예고 출신 민지유와 차민주의 맞대결에서는 '우리들의 발라드' 전 시즌 통틀어 사상 첫 1대1 데스매치 동표라는 이례적인 상황까지 발생했다. 제작진의 긴급 회의 끝에 두 사람 모두 3라운드로 올려 보내는 극적인 결말까지 더했다.

오디션 프로그램이 보여줄 수 있는 감정적 클라이맥스와 이변을 한 회에 모두 몰아넣었음에도 안방극장의 반응은 차분했다. 탄탄한 고정층은 확보했으나, 신규 시청 유입을 이끄는 폭발력은 결여된 상태다. 월요 심야 예능 1위 타이틀을 지키고는 있지만, 대형 오디션 프로젝트라는 체급을 고려하면 5%대 턱걸이 성적표는 아쉬움이 남을 수밖에 없다.

다음 주 방송부터는 3라운드 듀엣 미션과 패자부활 합격자 공개, 차태현의 오열 등이 예고됐다. 매주 비슷한 감정선과 신파 위주의 서사에서 벗어나 시청률 반등의 실마리를 찾을 수 있을지 주목된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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