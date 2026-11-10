개그우먼 은퇴를 선언한 맹승지가 의사 남자친구와 함께 과거 자신의 얼굴을 비교하고 있다. / 사진=맹승지 SNS

맹승지가 개그우먼 활동 은퇴를 선언한 가운데, 예전과 비교해 많이 달라진 그의 얼굴이 주목받고 있다.맹승지는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "목소리도 비슷해"라는 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.영상 속에는 맹승지가 다양한 화장품을 소개하고 있는 모습. 특히 눈이 방송 활동 당시보다 확연하게 커져 눈길을 끌었다.맹승지는 과거 자신의 얼굴을 현재와 비교하는 영상을 지난 9월 업로드하기도 했다. 당시 그는 예비 신랑과 함께 자신이 받은 수술들에 대해 설명했다. 그는 "틈틈이 야금야금 관리했다"면서 "달라진 나"라고 변한 얼굴을 인정했다.맹승지는 같은날 "저는 이번 5월, 개그우먼 은퇴를 했다"라며 개그계에서의 작별을 알렸다. 이어 그는 코미디 무대에 서지 않은 지 10년이 넘었으며 앞으로도 다시 설 계획이 없다고 밝혔다.다만 연예계 활동은 이어간다. 맹승지는 "배우 활동이나 방송인으로는 계속 남을 생각이니 혹시라도 아쉬워하지 마시길"이라고 덧붙였다.맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 '무한도전', '진짜 사나이' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 '남사친 여사친', '킬러가 온다' 등으로 연극 무대에 올랐다.공개 연애 중이기도 하다. 그는 지난 8월 연하의 의사 남자친구와 교제 중이라는 사실을 알렸다. 두 사람은 결혼을 전제로 만남을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr