'재혼 황후'에 출연 중인 박세영이 소품 논란에 휩싸였다. / 사진=디즈니+, 중국 쇼핑 앱

드라마 '재혼 황후'가 뜻밖의 소품 출처 논란에 휩싸였다.'재혼 황후' 측은 지난 9일 극 중 라스타 역의 이세영 새로운 스틸 사진을 공개했다.사진 속 이세영은 노란색과 민트색 드레스를 착용한 채 동화 속 공주 같은 화려한 모습으로 변신했다. 하지만 민트색 드레스를 두고 뜻밖의 논란이 제기됐다. 함께 착용한 검은색 목걸이가 중국 쇼핑 플랫폼에서 판매되고 있는 것과 비슷하다는 지적이 나왔다.실제로 해외 온라인 쇼핑 플랫폼 테무 등에서 '빈티지 네크리스' 등의 키워드를 검색하면 비슷한 디자인의 목걸이가 2000원대에 팔리고 있다는 것을 알 수 있다.이에 드라마 측은 해당 소품을 유럽 현지 빈티지 샵에서 구매했다며 테무 제품과는 무관하다고 전한 것으로 알려졌다.한편 '재혼 황후'는 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다. 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받고, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)에게 재혼을 요구하면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr