김성주가 '복면가왕 : 황금마스크' MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

김성주가 '복면가왕 : 황금마스크' MC를 맡았다. / 사진제공=MBC

방송인 김성주가 새롭게 돌아오는 '복면가왕 : 황금마스크'의 진행을 맡는다. 지난해 10년간 이어온 시즌을 마무리했던 그는 다음 달 새로운 형식으로 재편된 프로그램을 통해 다시 시청자들과 만난다.MBC는 10일 김성주가 새 예능 '복면가왕 : 황금마스크'의 MC로 확정됐다고 밝혔다. '복면가왕 : 황금마스크'는 기존 '복면가왕'을 대형 음악 페스티벌 형식으로 확장한 프로그램이다. '복면가왕'은 2015년 첫선을 보인 이후 세계 57개국에 포맷이 수출된 음악 예능이다.새 시즌은 지난달 첫 녹화를 마치고 본격적인 경연에 돌입했다. 참가자들은 각기 다른 의상과 퍼포먼스를 선보이며 가왕의 상징인 '황금마스크'를 차지하기 위한 경쟁을 펼칠 예정이다.진행은 기존 MC였던 김성주가 그대로 맡는다. 김성주는 2015년 파일럿 방송부터 약 10년간 '복면가왕'을 이끌어왔다. 복면 가수들의 정체를 알고 있는 진행자로서 참가자와 판정단 사이에서 경연을 이끌며 프로그램의 중심 역할을 해왔다.김성주는 지난해 '2025 MBC 방송연예대상'에서 특별상을 받으며 '복면가왕' 시즌을 마무리하는 소회를 밝힌 바 있다. 당시 오랜 시간 함께한 프로그램을 떠나보내는 아쉬움을 전했던 만큼, 이번 새 시즌을 통해 다시 진행자로 나서게 됐다.지난달 진행된 첫 녹화에서도 김성주는 기존 프로그램에서 쌓은 경험을 바탕으로 현장을 이끌었다는 전언이다.제작진은 "김성주는 누구보다 '복면가왕'을 잘 아는 대체 불가한 MC"라며 "10년간 쌓아온 탄탄한 진행 노하우를 바탕으로 복면 가수와 추리단 사이의 완벽한 가교 역할을 하며 또 한 번 시청자들에게 감동과 재미를 선사할 예정"이라고 밝혔다.'복면가왕 : 황금마스크'는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr