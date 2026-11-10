임시완이 설인아에게 솔직한 마음을 고백했다./사진제공=tvN

임시완이 설인아에게 솔직한 마음을 고백했다./사진제공=tvN

배우 임시완이 설인아를 구하기 위해 제 몸을 던지며 안방극장에 설렘을 안겼다. 그러나 시청률은 여전히 5%대 박스권에 갇혀 지지부진한 흐름을 벗어나지 못했다.지난 9일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 7회 시청률은 닐슨코리아 전국 유료플랫폼 기준 평균 5.5%, 최고 6.7%를 기록했다. 2회에서 4.7%를 찍은 이후 5회 5.0%, 6회 5.5%에 이어 7회 역시 5.5%에 머무르며 답답한 제자리걸음을 지속했다. 4회에서 기록한 자체 최고 시청률 6.0%의 벽을 넘지 못한 채 좁은 박스권 안에서 횡보하는 모양새다.이날 방송에서는 늘 강재희(설인아 분)의 보호를 받던 윤이준(임시완 분)이 위기의 순간 앞뒤 재지 않고 몸을 날려 강재희를 지켜내는 모습이 그려졌다.강재희가 과거 작전 중 사망한 동료의 아들을 보살펴왔다는 사실을 알게 된 윤이준은 비서로서 선을 지키라며 모진 말을 쏟아냈던 과거를 사과했다. 자신의 영역에 누군가 깊숙이 들어온 것이 처음이라 낯선 마음에 밀어냈다며 솔직한 마음을 고백한 것. 강재희를 곁에 두고 싶어 고백 대신 짝사랑을 택한 윤이준은 일상 속에서 숨길 수 없는 호감을 표현했고, 까칠했던 상사의 다정한 변화에 강재희 역시 특별한 감정을 의식하기 시작했다.김시현(김정현 분)의 중재로 윤이준과 강재희, 김시현, 이혜정(연우 분)의 긴장감 넘치는 4자 대면이 성사됐다. 이혜정은 숨진 한은영(정유민 분)의 녹음 볼펜을 건네는 조건으로 사건 정보 공유를 요구하며, 누군가 자신을 미행하고 있다는 위협을 털어놨다.방송 말미에는 또 다른 위기가 닥쳤다. 윤이준에게 한은영의 죽음을 연상케 하는 벨트가 배달된 데 이어 이혜정의 신변에 이상이 생겼다는 연락이 도착했다. 위기 상황 속에서 강재희를 가장 먼저 떠올린 윤이준은 밖으로 뛰쳐나가 바이크에 치일 뻔한 강재희를 감싸 안았다. 이어 "너 하나만 생각이 났다"는 직진 멘트로 강재희를 향한 깊은 진심을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr