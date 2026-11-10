박진영이 '100일의 거짓말'로 2주 연속 출연자 화제성 1위를 차지했다. / 사진제공=tvN

박진영이 '100일의 거짓말'로 2주 연속 출연자 화제성 정상에 올랐다.10일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 공개한 11월 1주차 TV-OTT 통합 출연자 화제성 순위에 따르면 박진영은 3.84%의 점유율로 전체 1위를 차지했다. 지난주에 이어 2주 연속 정상이다.같은 작품에 출연 중인 김유정은 3.78%로 2위를 기록했다. 두 사람의 격차는 0.06%포인트에 불과했다. '닥터X: 하얀 마피아의 시대' 김지원이 3.05%로 3위, '재혼 황후' 신민아와 이종석이 각각 2.40%, 2.20%로 4·5위에 이름을 올렸다.박진영은 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 조선총독부 정무총감 사토 신이치(진선규 분)의 양자이자 엘리트 통역관 사토 히데오 역을 맡고 있다. 조선인 김태웅이라는 뿌리와 일본인 사토 히데오로 살아온 현실 사이에서 흔들리는 인물이다.박진영은 이가경(김유정 분)을 향한 감정과 양아버지 사토를 향한 인정 욕구, 자신의 정체성을 둘러싼 혼란을 절제된 연기로 풀어내고 있다. 지난주 처음 출연자 화제성 1위에 오른 데 이어 이번 주에도 자리를 지키면서 '100일의 거짓말'의 흥행을 이끌고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr