안재현이 신인 시절을 회상했다. / 사진='안재현' 유튜브 캡처

안재현이 신인 시절을 회상했다. / 사진='안재현' 유튜브 캡처

모델 겸 배우 안재현이 신인 시절 화보 촬영 후 3개월간 일이 끊겼던 때를 회상했다.9일 유튜브 채널 '안재현'에는 '모델에서 디자이너로 변신. 사랑하는 반려묘 안주를 위한 특별한 도전!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 안재현은 18년 동안 끈끈한 인연을 이어온 김선호 디자이너의 쇼룸을 찾아 14살 반려묘 안주를 위한 맞춤형 교감 의상 제작에 나섰다.본격적인 옷 디자인을 논의하던 두 사람은 과거 안재현의 모델 데뷔 초기 프로필 사진과 룩북을 함께 살펴봤다. 김선호는 "'내가 최고의 모델이 되겠다'는 독기가 눈에 있었다"면서도 "처음에 보고선 너무 차갑게 생겼다고 생각했다"라고 당시의 첫인상을 언급했다. 안재현은 "그래서 말을 더 많이 하는 성격으로 일부러 바꿨던 것"이라며 차가운 오해를 벗기 위해 기울였던 노력을 고백했다.안재현은 신인 시절 패션 잡지 화보를 찍은 직후 겪었던 예상치 못한 시련을 언급했다. 그는 "'에스콰이어'를 찍었는데 그 뒤로 3개월 동안 일을 끊겼다"고 털어놨다. "너무 못한다고 너무 못생겼다고 일이 끊긴 것"이라고 설명했다. 이어 "잡지사마다 추구미가 너무 달랐다"라며 김선호 디자이너와의 화보를 전환점으로 삼은 안재현은 '보그걸', '엘르걸', '쎄씨' 등 여성 잡지 무대로 영역을 옮겨 활동했다고 말했다.이후 Mnet '엠카운트다운' MC로 발탁되는 등 연기자로 입지를 다지기 시작하자 그의 입지는 달라졌다. 김선호는 바빠진 안재현에게 차마 패션쇼 메인 모델 섭외를 요청하지 못했던 당시를 떠올렸다. 그는 "안재현이 직접 술을 사 들고 사무실로 찾아와 '엠카가 있는데 이거 하고 그거 하러 가겠다'라며 기꺼이 무대에 서줬다"고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr