배우 박보검이 절친 고경표보다 고경표의 아버지를 더 자주 만난다는 사실이 알려졌다./ 사진=텐아시아 DB

배우 박보검이 절친 고경표보다 고경표의 아버지를 더 자주 만난다는 사실이 알려졌다./ 사진=tvN 유튜브

배우 박보검이 절친 고경표보다 고경표의 아버지를 더 자주 만난다는 사실이 알려졌다./ 사진=tvN 유튜브

배우 박보검이 절친 고경표보다 고경표의 아버지를 더 자주 만난다는 사실이 알려졌다.지난 8일 tvN 측은 공식 채널을 통해 '먹짱 삼형제 다모였다😆 샵인샵 네일, 터키 아이스크림까지? 의욕 활활🔥 2호점 첫 회의'라는 제목의 '보검 매직컬2' 선공개 영상을 공개했다.영상에서 박보검은 "경표 형 아버지가 요식업을 하신다"고 말했다. 이에 고경표는 "맞다. 막국수집"이라고 설명했다.고경표는 박보검과 자신의 아버지 사이에 얽힌 일화를 공개했다. 그는 "보검이가 되게 웃긴 게 나보다 우리 아빠를 더 자주 본다"며 "가게 가서 먹으러 간다"고 밝혔다. 이를 들은 이상이는 "그게 무슨 일이냐. 너무 맛있어서 그런 거냐"고 물었고, 고경표는 "응"이라고 답했다. 박보검이 친구의 아버지를 자주 찾아가는 이유가 막국수 때문이라는 사실에 웃음이 터졌다.박보검과 고경표는 신인 시절부터 인연을 이어온 15년 지기 절친이다. 이번 '보검 매직컬2'에서는 이상이까지 합류해 세 사람이 함께 미용실을 운영한다.오는 29일 첫 방송되는 '보검 매직컬2'는 경남 통영의 작은 바닷가 마을에 미용실을 열고 주민들과 만나는 과정을 담는다. 앞서 무주에서 1호점을 운영했던 박보검과 이상이에 이어 고경표가 새 멤버로 합류했다. 특히 박보검은 2호점 개업을 앞두고 미용사 국가기술자격증을 취득했다. 미용실 인테리어부터 영업시간, 서비스 가격까지 직접 고민하며 준비에 나섰다.시즌1에서 무료 네일 서비스를 선보였던 이상이는 이번 시즌부터 유료 네일 서비스를 운영한다. 페디큐어까지 서비스 범위를 넓힐 예정이다.새롭게 합류한 고경표는 요리를 담당한다. 막국수집을 운영하는 아버지의 영향으로 요리에 익숙한 그는 마을 주민들을 위해 술빵과 튀르키예 아이스크림을 만드는 연습까지 했다고 밝혔다.박보검은 "2호점은 여행 온 듯한 분위기가 났으면 좋겠다"며 새 미용실에 대한 바람을 드러냈다. 이어 "'보검 매직컬'에서 예쁘게 변화하는 그 기쁨으로 고객들의 하루가 진짜 매지컬하길 바라는 마음"이라고 말했다.'보검 매직컬2'는 오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr