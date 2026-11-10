리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 새 앨범으로 초동 판매량 60만장을 돌파했다. 데뷔 이후 처음으로 하프 밀리언셀러에 오르며 자체 최고 기록을 세웠다.10일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)의 미니 4집 'PULSE'(펄스)는 지난 3일부터 9일까지 일주일 동안 총 60만2688장 판매됐다.리센느는 앨범 발매 첫날부터 전작의 일주일간 판매량을 넘어섰다. 이후에도 판매량을 늘리며 처음으로 초동 60만장을 달성했다. 이번 기록은 리센느가 데뷔 이후 발표한 앨범 가운데 가장 높은 판매량이다.올해 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 음원 차트 역주행으로 주목받은 리센느가 새 앨범에서 음반 판매 성적까지 끌어올렸다는 점이 눈길을 끈다. 기존 곡의 인기가 신보 구매로도 이어지면서 팬덤의 구매력을 확인했다.음원 차트에서도 성적을 냈다. 미니 4집 타이틀곡 'With'(위드)는 멜론 TOP100과 벅스 실시간 차트, 지니뮤직 TOP200 실시간 차트에서 각각 1위를 기록했다. 앞서 'LOVE ATTACK'으로 역주행에 성공한 데 이어 신곡으로도 주요 음원 차트 정상에 올랐다.지난 3일 발매된 앨범명 'PULSE'는 심장의 박동을 뜻한다. 누군가에게 건넨 노래가 다시 자신에게 힘을 주는 목소리로 돌아온다는 이야기를 담았다. 타이틀곡 'With'는 자신을 부르는 목소리를 따라 달려가 오랫동안 꿈꿔온 상대와 마주하는 순간을 그린 곡이다.'PULSE'에는 타이틀곡 'With'를 비롯해 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란(Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤) 등 총 5곡이 수록됐다. 리센느는 컴백 2주 차에도 음악방송에 출연하며 신곡 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr