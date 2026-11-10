코미디언 김영희가 '말자쇼'에서 활약하고 있다. / 사진=KBS 2TV '말자쇼' 방송 캡처

코미디언 권재관이 취미생활에 3억원 가까이 지출했다고 밝혔다. / 사진=KBS 2TV '말자쇼' 방송 캡처

개그맨 권재관이 취미생활에 약 3억원을 썼다고 밝혀 놀라움을 안겼다.지난 9일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'에는 개그맨 권재관과 조현민이 게스트로 출연했다. 권재관은 자전거와 무선 조종 자동차(RC카)를 수집하는 데 거액을 지출했다고 고백했다.정범균은 권재관에게 "취미에 2억에서 3억 가까이 썼다고 들었다. 이건 사실 이혼 사유다"며 이야기를 꺼냈다. 김영희 역시 어떤 취미에 그 정도의 돈을 쓰는지 궁금해했다. 이에 권재관은 "나만 땀이 나는 거냐"며 당황하는 모습을 보였다.권재관은 "자전거 타는 걸 굉장히 좋아한다. 많이 타기도 하고 사 모으기도 한다"고 밝혔다. 이어 보유한 자전거 중 비싼 제품은 한 대에 3000만원이 넘는다고 설명했다. 정범균이 자동차 한 대 값이라며 놀랐다.권재관은 해당 자전거를 타고 미국을 돌아다니기도 했다고. 이를 들은 김영희는 "동네나 돌지. 무슨 미국을 도냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.자전거 외에도 권재관은 RC카를 200대 넘게 소유하고 있다고 밝혔다. 김영희가 "그만 듣고 싶다. 혈압 오른다"며 말을 끊자 권재관은 "처음에 10대까지가 어렵다. 11대부터는 티가 안 난다. 그것만 버티시면 된다"고 너스레를 떨었다.급기야 객석에서는 권재관을 향해 "돌아 나가라"는 호통까지 나왔다. 앞서 김영희가 한 관객에게 잘못한 남편들을 대신 혼내달라고 부탁했던 것. 이에 김영희는 "게스트를 나가라고 한 사람은 처음"이라고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr