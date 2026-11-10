방송인 김대호가 고충을 털어 놓는다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 김대호가 고충을 털어 놓는다./ 사진= MBC ‘구해줘! 홈즈’

방송인 김대호가 고충을 털어 놓는다.오는 12일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 김숙, 양세형, 김향기가 서울 도심 속에서 여유를 즐길 수 있는 집을 찾아 나선다.이날 세 사람은 아파트와 오피스텔, 단독주택 등 다양한 주거 공간을 둘러본다. 특히 내향적인 성격이라는 공통점을 가진 이들은 낯을 가리면서도 조금씩 가까워지는 모습을 보여준다.김향기는 바쁜 일상에서 즐기는 취미로 '가챠'를 꼽는다. 평소 '먼작귀'와 '짱구' 캐릭터를 좋아한다는 그는 가챠샵을 발견하자 평소와 달리 적극적인 모습을 보인다. 조용하던 김향기가 캐릭터 상품 앞에서 신난 모습을 보이자 스튜디오 출연진도 놀라움을 드러낸다. 반면 김숙과 양세형은 젊은 세대의 취향을 이해하려 애쓰며 웃음을 자아낸다.이후 세 사람은 서울 강남구 수서동에 위치한 대모산 전망의 펜트하우스를 방문한다. 해당 주택은 한 층에 한 세대만 거주하는 구조로, 이웃과 마주칠 일이 적다는 특징이 있다.이를 본 주우재는 평소 배달 음식을 받을 때도 사람과 마주치는 것을 피한다고 털어놓는다. 배달원이 떠날 때까지 기다렸다가 문을 연다는 것. 반면 김대호는 자신의 집이 버스 정류장 바로 앞에 있어 현관문을 열 때마다 사람들과 마주친다며 불편함을 토로한다.펜트하우스 내부에는 집주인만의 비밀 공간도 마련돼 있다. 벽처럼 보이는 문을 열면 베란다가 나타나고, 좁은 복도를 지나면 외부 시선을 피해 쉴 수 있는 별도의 공간이 나온다.이곳에는 레몬나무와 올리브나무 등 다양한 식물이 자라고 있다. 친구들과 바비큐를 즐기거나 빔 프로젝터로 영화를 감상할 수도 있다. 공간을 둘러본 양세형은 "충전되는 느낌이 나는 곳"이라며 감탄한다.'구해줘! 홈즈'는 오는 12일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr