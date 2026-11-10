11일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

11일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 34기 영수가 타투를 한 여성을 선호하지 않는다고 밝혔지만, 순자에게는 예외라며 적극적으로 호감을 표현했다.오는 11일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 순자에게 거침없이 직진하는 영수와 현숙의 마음을 다시 얻기 위해 나선 영철의 모습이 공개된다.이날 영수는 순자와 데이트를 하던 중 결혼 생활과 관련한 질문을 쏟아낸다. 그는 "(남자 집안에) 제사가 있으면 (결혼 상대로) 안 되냐? 솔직히 어떤지?"라고 묻는 데 이어 "얼굴에 뭐 튜닝한 거 있냐?"며 성형 여부까지 확인한다. 예상치 못한 질문에 순자는 당황하면서도 차분하게 답한다.영수는 이후 제작진과의 인터뷰에서 순자에게 유독 많은 질문을 던진 이유를 설명한다. 그는 "평소 결혼 상대에 대해 확고한 기준이 있었는데 이번만큼은 제 원칙과 다른 감정이 드는 거다. 그래서 '아, 내가 미쳤구나' 하는 생각이 들었다"고 털어놓는다.실제로 영수는 순자에게 자신의 달라진 마음을 직접 전한다. 그는 "저 원래 타투 하는 여자 되게 싫어한다. 그런데 순자 님의 타투는 별로 신경이 안 쓰이더라"며 기존의 결혼관보다 순자를 향한 호감이 더 커졌음을 고백한다.하지만 순자의 반응은 마냥 긍정적이지만은 않다. 영수의 진심에 고마움을 표현하면서도 복잡한 심경을 내비친 것. 이에 영수는 "제가 마음을 접어드리는 게 편할 것 같은지?"라고 단도직입적으로 물으며 관계를 이어갈 수 있을지 확인하려 한다. 순자가 어떤 답을 내놓을지는 본 방송에서 공개된다.한편 영철은 한 차례 자신을 정리했던 현숙에게 다시 다가간다. 그는 현숙을 따로 불러내 "제가 못난 모습을 보였던 것 같다. 지금부터 정신을 차려서 현숙 님을 진지하게 알아가고 싶다"고 말한다.이어 "부담 안 가게 할 테니까 고민 한 번만 해 달라"며 다시 한번 기회를 달라고 부탁한다. 앞서 영철을 마음에서 정리했던 현숙은 그의 고백에 의미심장한 미소를 짓는다. 영철의 재도전이 현숙의 마음을 바꿀 수 있을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 11일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr