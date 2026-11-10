전효성, 살을 얼마나 뺀거야…뼈말라를 넘어 수척

가수 전효성이 한층 마른 모습으로 근황을 전했다.전효성은 최근 자신의 SNS에 "슈퍼스타 고마워. 너무너무 고마워. 이제 금발 안뇽"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전효성은 금발의 긴 생머리에 검은색 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 단정한 블랙 원피스와 밝은 금발이 대비를 이루며 특유의 청순한 분위기를 자아냈다.특히 눈길을 끈 것은 전효성의 가녀린 몸매다. 과거 건강미 넘치는 글래머러스한 몸매로 사랑받았던 전효성은 이날 한층 슬림해진 모습으로 시선을 사로잡았다. 반소매 원피스 아래로 드러난 팔은 군살 없이 가늘었으며, 손등과 팔의 힘줄까지 도드라져 보였다.잘록한 허리와 가느다란 팔뚝은 이른바 '뼈말라'를 연상케 했다. 이전보다 수척해 보이는 모습에 성숙하고 차분한 분위기까지 더해졌다.한편 전효성은 그룹 시크릿 출신으로, 가수와 배우 등 다방면에서 활동해 왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr