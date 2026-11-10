젠슨 황이 불륜을 인정한 가운데 과거 발언이 주목받고 있다. / 사진제공=tvN

젠슨 황이 불륜을 인정한 가운데 과거 발언이 주목받고 있다. / 사진제공=tvN

엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 불륜 사실을 인정한 가운데, 과거 방송에서 아내를 향한 애정을 나타냈던 발언이 주목받고 있다.젠슨 황은 지난 6월 10일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에 출연해 자신의 트레이드마크인 가죽재킷에 얽힌 사연을 공개했다. 당시 젠슨 황은 2013년부터 즐겨 입고 있는 가죽재킷에 대해 "아내가 입으라고 해서 입는다"며 "내가 입는 것은 전부 아내가 사고, 아내의 선택"이라고 밝혔다.이어 "나는 17살 때 아내를 만난 이후로 쇼핑을 아예 안 한다"고 말했다. 녹화 현장에 함께한 로리 황은 남편의 발언에 미소를 지으며 동의했다.젠슨 황은 아내와 처음 만났던 일화도 털어놨다. 17살에 대학에 입학했다는 그는 당시 250명의 학생 가운데 여학생이 3명뿐이었다고 설명했다. 그는 공부를 잘한다는 장점을 활용해 아내에게 함께 공부하자고 제안했고, 이를 계기로 매주 데이트하게 됐다고 전했다. 또 아내를 첫사랑이라고 언급하면서 남다른 사랑꾼의 면모를 보였다.그러나 방송 이후 약 5개월 뒤 젠슨 황이 불륜 사실을 인정했다. 아내가 첫사랑이라며 애정을 나타냈던 과거 발언이 무색해진 셈이다.젠슨 황은 지난 8일(현지시간) 엔비디아 직원들에게 보낸 메일을 통해 불륜 사실을 인정하고 사과했다. 그는 자신의 행동으로 아내와 자녀들에게 상처를 줬다며 고개 숙였다.이번 논란은 젠슨 황이 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성 기업인 앨리스 황과 부적절한 관계를 맺었다는 외신 보도 이후 불거졌다. 이에 엔비디아 이사회는 관련 의혹에 대한 독립 조사에 착수했다. 다만 현재까지 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다는 근거는 확인되지 않았다는 입장이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr