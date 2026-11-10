아동학대를 자진 신고한 아내의 두 번째 이야기가 공개됐다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

'SOS 부부'가 솔루션 이후 확 달라진 모습을 보여줬다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥'에 출연한 'SOS 부부'가 아동학대 자진 신고 이후 달라진 일상을 공개했다.지난 9일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 다뤄졌다. 앞선 방송에서 아내는 임신 9개월 동안 자신의 몸 상태를 알아차리지 못하다가 병원에 도착한 지 30분 만에 출산했다고 밝혔다. 이후 아이에게 거칠게 행동하는 모습이 공개되면서 우려를 샀다.아내는 어린 시절 자신도 학대를 당하며 자랐다고 고백했다. 그는 "4명의 엄마에게 사랑받지 못했다"며 친모와 생활할 당시 일주일에 6일은 폭행을 당했다고 털어놨다. 머리에서 피가 날 정도로 맞은 날에는 벽지에 묻은 피까지 직접 닦아야 했다고 말했다. 부모의 이혼 후 만난 새엄마에게도 문제를 틀렸다는 이유로 손바닥과 종아리를 수십 차례 맞았다고 밝혔다. 현재는 아버지와도 연락이 끊긴 상태다.오은영 박사는 아내를 두고 "아동학대의 피해자이자 생존자"라고 설명했다. 어린 시절 반복된 학대로 자신의 삶을 통제할 기회를 빼앗겼고 그 과정에서 생긴 문제가 현재 아이를 대하는 방식에도 영향을 미치고 있다는 분석이다. 또한 아내에게 복합성 외상 후 스트레스 장애 증상이 나타난다고 짚었다. 다만 "PTSD가 있는 사람이 모두 자신의 아이를 학대하는 것은 아니다"며 과거의 피해 경험이 현재의 학대 행위를 정당화할 수는 없다고 강조했다.남편이 아내의 고통과 아이의 상황을 외면해 온 점도 지적됐다. 아내가 죽고 싶다는 말을 꺼낼 정도로 힘들어해도 남편은 한숨을 쉬거나 대화를 피했다. 아내가 겪은 학대에 대해서도 "털어내면 되는 건데 왜 간직하고 있는지 모르겠다"고 반응했다. 이에 아내는 "남편과 있으면 늘 외롭다. 감정을 나눌 육아 동지가 필요하다"며 눈물을 보였다.남편은 불편하거나 진지한 대화를 어떻게 이어가야 할지 몰랐다고 인정했다. 이 때문에 아내가 아이에게 거칠게 행동하는 상황에서도 제대로 개입하지 못했다고 털어놨다. 오은영 박사는 아내가 아이에게 미움받을까 걱정하면서도 아이가 입은 상처는 외면하고 있으며 남편 역시 부부 관계가 나빠질 것을 우려해 문제를 모른 척하고 있다고 지적했다.오은영 박사는 남편에게 아이를 보호하는 역할부터 분명히 해야 한다고 조언했다. 엄마의 행동이 잘못됐다는 사실을 아이에게 알려주고, 아빠가 반드시 지켜주겠다는 믿음을 줘야 한다는 것. 아울러 아내와 아이가 단둘이 지내는 시간을 최대한 줄이는 한편 아내가 전문적인 치료와 심리 상담을 받도록 했다. 아동보호전문기관에 자진 신고해 지속적인 관리와 지원을 받는 방안도 제시했다.이후 아내는 자신의 아동학대 사실을 직접 신고했다. 제작진도 담당 수사관에게 부부가 필요한 도움을 받을 수 있도록 협조하겠다는 뜻을 전했다. 아내는 경찰 조사를 받은 뒤 매주 아동 교육과 점검을 받았고, 구청에서도 매달 가정을 방문했다고 설명했다.상담 후 약 50일이 지난 시점에는 부부와 아이의 달라진 생활이 공개됐다. 외출했던 엄마가 돌아오자 아이는 곧바로 달려가 안겼고 아내도 아이와 눈을 맞추며 함께 놀아줬다. 아내는 "오은영 리포트에 나오길 잘했다. 제작진이 저와 아이를 살려준 것 같다"며 출연 이후 달라진 마음을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr