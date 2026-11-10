격투기 선수 출신 추성훈이 인도네시아 현지 음식 앞에서 눈물까지 흘렸다./ 사진=텐아시아 DB

격투기 선수 출신 추성훈이 인도네시아 현지 음식 앞에서 눈물까지 흘렸다./ 사진 제공=SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법 in 마나도’ 캡처

격투기 선수 출신 추성훈이 인도네시아 현지 음식 앞에서 눈물까지 흘렸다.오는 10일 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 마나도의 이색 음식을 맛보는 모습이 공개된다.이날 세 사람은 온천물에 삶은 달걀과 옥수수를 먹으며 여유로운 시간을 보낸다. 그러나 현지인들이 즐겨 먹는다는 특별한 간식이 등장하자 분위기가 달라진다.음식의 정체를 확인한 안재현은 비명을 지르고, 추성훈 역시 "이거 뭐야"라며 당황한다. 김종국은 "'정글의 법칙' 버릇 못 버리고..."라며 제작진을 향해 불만을 드러낸다.세 사람은 가위바위보로 시식할 사람을 정하기로 한다. 추성훈과 김종국이 "먹을 수 있다"며 자신감을 보인 것과 달리 안재현은 "전 먹을 수 없다"며 거부한다. 그러나 결국 세 사람 모두 음식을 맛보기로 한다.김종국은 망설임 없이 시식에 나선다. 반면 추성훈은 "많이 먹어봤지만 나는 싫어"라며 좀처럼 손을 대지 못한다. 김종국이 "우리가 산낙지 먹듯이 먹는 거다"라고 설득하지만, 추성훈은 음식을 먹은 뒤에도 잔뜩 인상을 찌푸리다 급기야 눈물까지 훔친다.안재현의 반응은 더욱 격렬하다. 앞서 바퀴벌레를 보고 기겁했던 그는 이번에도 음식을 손에 쥐는 것조차 어려워한다. 10분이 지나도록 손을 떨던 안재현은 "미치겠다"며 괴로워한다.형들의 도움을 받아 시식을 시도하던 안재현은 비명을 지르며 도망쳤다가 다시 돌아오기를 반복한다. 급기야 고개를 뒤로 젖힌 채 기절한 듯한 모습을 보여 추성훈과 김종국을 폭소하게 한다.한편 세 사람은 마나도의 바닷가 거리에서 자신들을 알아본 현지 소녀 팬과 만난다. 팬은 세 사람에게 선물과 직접 쓴 손편지를 건넨다. 편지를 읽던 추성훈은 "내 거는 대박이야 진짜"라며 웃음을 터뜨린다. 편지에는 '섹시야마 할아버지'라는 호칭이 적혀 있었던 것. 예상치 못한 나이 굴욕에 추성훈이 어떤 반응을 보일지도 공개된다.'상남자의 여행법 in 마나도'는 오는 10일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr