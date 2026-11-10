악뮤 앙코르 콘서트 포스터 / 사진=공식 예매처 갈무리

악뮤 앙코르 콘서트 좌석배치도. 좌 변경 전, 우 변경 후 / 사진=공식 예매처 갈무리

그룹 악뮤(AKMU)가 강릉 콘서트에서 VIP석 시야 및 가격 논란에 휩싸인 가운데, 고양에서 열리는 앙코르 콘서트의 좌석 등급과 가격을 조정했다.10일 티켓 공식 예매처 예스24에 따르면 악뮤는 내년 1월 2~3일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 3·4홀에서 열리는 앙코르 콘서트의 좌석배치도를 변경했다. 지난 9일 오후 8시 팬클럽 선예매가 진행됐으며, 10일 오후 8시 일반 예매를 앞두고 있다.지난 5일 공개된 최초 좌석배치도와 현재 배치도를 비교하면 일부 구역의 좌석 등급이 달라졌다. 당초 VIP석으로 분류됐던 103~107구역은 R석 계열로 조정됐다. 이에 따라 해당 구역의 티켓 가격은 17만6000원에서 16만5000원으로 1만1000원 낮아졌다.반대로 기존 R석이었던 202~204구역과 210~212구역 일부는 VIP석으로 변경됐다. 시야제한석으로 분류됐던 201·213구역도 대부분 R석 계열로 바뀌었으며, 일부만 S석으로 남았다. 전체 티켓 가격의 범위는 유지하면서 구역별 등급을 다시 나눈 것이다.좌석 구조에 대한 안내도 구체화됐다. 변경된 좌석배치도에는 단차가 없는 평지에 의자를 설치하는 '플로어 지정석'과 높이 차이가 있는 '계단식 지정석'에 대한 설명이 추가됐다. 앞서 강릉 공연에서 평지에 설치된 VIP석의 시야 문제가 불거졌다는 점에서 눈길을 끈다.좌석 등급 조정은 최근 불거진 강릉 공연 논란 이후 이뤄졌다. 악뮤는 지난 7일 강원 강릉 스피드스케이팅경기장에서 전국투어 '2026 AKMU 콘서트 투어 소문의 낙원(Paradise of Rumors)'을 개최했다. 그러나 공연 이후 일부 관객들이 VIP석에서도 무대가 제대로 보이지 않았다며 불만을 제기했다.논란이 된 곳은 경기장 바닥에 의자를 설치한 플로어 VIP석이다. 앞뒤 좌석 사이에 높이 차이가 없어 앞사람에게 무대가 가려졌고, 일부 관객들은 전광판조차 제대로 보기 어려웠다고 주장했다. 당시 VIP석 가격은 17만6000원으로, 시야제한석보다 2만2000원 비쌌다. 가장 비싼 좌석을 구매하고도 공연을 제대로 관람하지 못했다는 불만이 나오면서 좌석 등급과 가격 책정이 적절했는지를 두고 논란이 커졌다. 이와 관련해 악뮤 측은 지난 9일 텐아시아에 "별도 입장은 없다. 아직 논의 중"이라고 밝혔다.이런 가운데 강릉 공연 논란 직후 앙코르 콘서트의 좌석 등급과 가격이 조정됐다는 점에서 관객들의 지적이 영향을 미친 것으로 보인다. 특히 기존 VIP석 일부를 R석으로 변경하고, 단차가 없는 플로어 지정석을 별도로 안내한 점이 눈에 띈다.좌석 등급을 조정한 것과 별개로 실제 관람 환경이 얼마나 개선될지도 지켜볼 부분이다. 앙코르 콘서트가 열리는 킨텍스 역시 전시장 바닥에 객석을 설치하는 구조인 만큼 좌석 위치에 따라 시야에 차이가 생길 수 있다. 악뮤는 오는 21~22일 대구를 시작으로 대전, 부산, 광주에서 전국투어를 이어간다. 남은 공연에서는 관객의 관람 환경이 개선될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr