갓세븐 뱀뱀이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 갓세븐 뱀뱀이 남다른 요리 실력을 선보인다. / 사진제공=엠넷플러스

그룹 갓세븐 뱀뱀이 남다른 요리 실력을 선보인다. 앞서 그는 2018년 JTBC 예능 '아는 형님'에 출연해 "어머니랑 함께 운영하는 한식당이 태국에 50개 있다"고 밝힌 바 있다.10일 오후 8시 공개되는 엠넷플러스 'IDOL'S TABLE(아이돌스 테이블)' 6회에는 그룹 엑스러브의 우무티와 신인 그룹 코이키즈의 다이키, 시영이 새롭게 합류한다. 녹화 당시 데뷔 2주 차였던 코이키즈 멤버들의 예능 적응기도 공개될 예정이다.방송은 '야간 식도락'을 주제로 진행된다. 출연진은 각자의 음식 취향과 야식에 얽힌 이야기를 나누고, 뱀뱀은 한국과 태국의 맛을 결합한 특별한 메뉴를 선보인다. 예고 영상에서 뱀뱀은 별도의 계량 없이 능숙하게 요리를 이어간다. 그는 "저는 그냥 감"이라며 재료의 양을 일일이 재지 않고도 자연스럽게 음식을 만드는 모습을 보여준다.뱀뱀의 요리에 다른 출연진도 관심을 보인다. 천러는 휴대전화를 꺼내 촬영에 나서고, 현장에서는 완성된 음식을 향한 감탄이 이어진다. 뱀뱀이 준비한 야식 메뉴의 정체는 본 방송에서 공개된다.'IDOL'S TABLE'은 글로벌 K팝 아티스트들이 음식 취향과 추억을 공유하고 각자의 개성이 담긴 요리를 선보이는 토크쇼다. 매주 화요일 오후 8시 공개되며, TV에서는 매주 수요일 같은 시간에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr