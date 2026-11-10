이지혜와 문재완 부부가 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜와 세무사 문재완 부부가 한국민속촌을 찾았다.이지혜는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "민속촌 화이팅입니다!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 부부가 두 딸과 함께 한국민속촌의 귀신들과 함께 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 그는 "민속촌을 아이들도 좋아한다"면서 "훈육을 야무지게 해준다는 소문을 듣고 다녀왔다"고 말했다. 이어 "엘리도 참교육 받고 숙제와 목욕을 너무 잘한다"고 덧붙였다.한국민속촌은 현재 아동학대 민원이 다수 접수된 상태다. 귀신으로 분장한 배우들이 아이들의 생활 습관을 고치도록 하는 이른바 '귀신 참교육' 체험 프로그램에서 아동학대 논란이 불거졌기 때문이다.해당 프로그램은 묘귀와 어둑시니, 처녀귀신, 신부귀 등으로 분장한 배우들이 편식하거나 스마트폰을 지나치게 사용하는 아이, 부모의 말을 잘 듣지 않는 아이 등에게 호통을 치는 콘셉트다. 이를 통해 아이들의 생활 습관 개선을 유도한다.온라인상에서는 이색 체험으로 관심을 끌었지만, 공포심을 이용한 훈육이 아동의 정서에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 일부 지적이 나오면서 아동학대 논란으로 번졌다.알려진 바에 따르면, 용인시 국민신문고 등을 통해 접수된 관련 민원은 총 9건이다. 경찰에도 아동학대 조사 의뢰 1건이 들어왔으며, 국가인권위원회에도 관련 진정이 접수된 것으로 전해졌다.이에 따라 용인시는 지난 9일 "이달 중 아동 전문가, 경찰과 함께 한국민속촌을 방문해 '귀신 참교육' 프로그램의 운영 실태를 조사할 예정"이라고 밝혔다.이같은 소식이 전해진 후 이지혜가 민속촌 방문 인증 게시물을 업로드하자 다수의 누리꾼은 "내년에도 체험할 수 있기를", "귀신들 없어지지 마세요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 이지혜는 지난달 13일 직원들과 대전의 유명 빵집을 찾아갔다가 다량의 제품을 구입한 것을 두고 싹쓸이 논란에 휩싸인 바 있다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr