표지훈이 '굿파트너2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

표지훈이 '굿파트너2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

배우 남지현이 '굿파트너2'에서 하차한 가운데, 표지훈은 시즌2에도 출연해 장나라와 호흡을 이어간다. 한층 성장한 변호사로 돌아온 그는 새롭게 합류한 김혜윤과도 새로운 관계를 형성할 예정이다.오는 20일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2' 측은 10일 전은호(표지훈 분)의 모습이 담긴 스틸을 공개했다. '굿파트너2'는 이혼 전문 변호사 차은경(장나라 분)과 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 파트너가 돼 다양한 이혼 사건을 해결하는 이야기다. 시즌1에 이어 최유나 작가가 집필을 맡았으며, 서민정 감독이 연출한다. 장나라와 표지훈을 비롯해 김혜윤, 박해진 등이 출연한다.표지훈은 시즌1에 이어 전은호 역을 맡았다. 전은호는 차은경과 함께 법무법인 대정을 떠나 법무법인 리봄으로 자리를 옮긴 인물이다. 시즌2에서는 이전보다 성장한 변호사이자 차은경의 든든한 동료로 활약한다.공개된 사진에는 차은경과 강혜성, 전은호가 마주한 모습이 담겼다. 이혼 사건을 두고 법무법인 리봄과 법무법인 춘정이 대립하는 가운데, 차은경의 조언에 강혜성이 불편한 기색을 보이면서 긴장감이 형성된다.이때 두 사람 사이에 나선 전은호는 특유의 친화력으로 분위기를 중재한다. 오랫동안 차은경과 함께 일해온 만큼 그의 말에 담긴 속뜻을 알아채고 이를 익살스럽게 풀어내며 갈등을 누그러뜨린다.강혜성과 전은호가 함께 식사하는 모습도 공개됐다. 두 사람은 어쏘 변호사라는 공통점을 지닌 인물들이다. 전은호는 고민에 빠진 강혜성에게 유쾌한 위로를 건네며 한층 가까워진 관계를 보여준다. 서로 다른 법무법인에 소속된 두 사람이 앞으로 어떤 관계를 이어갈지도 관심을 끈다.표지훈은 시즌2에 다시 출연하게 된 소감에 대해 "배우로서 작품이 잘되고 시리즈로 이어져 나간다는 게 얼마나 큰 행복인지, 무척이나 설레고 감개무량하다"고 밝혔다.이어 이번 시즌에서 가장 중점을 둔 부분으로 '조화'를 꼽았다. 그는 "새로운 인물들이 많이 등장하기 때문에 튀거나 돋보이려 하지 않았다. 특별한 연기 포인트를 새롭게 주기보다는 극 전체의 조화에 신경을 썼다"고 설명했다. 또한 "시즌1을 좋아했던 시청자분들이 시즌2도 편하게 볼 수 있도록 '안정감'을 주는 캐릭터가 되고자 했다"고 덧붙였다.'굿파트너2'는 20일 오후 9시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr