스트레이 키즈 월드투어 RUN IT 추가 개최지 포스터 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 월드투어 규모를 확대한다. 일본과 북미, 유럽 등 23개 지역에서 25회 공연을 추가하며 총 31개 지역에서 46회에 걸쳐 팬들과 만난다.스트레이 키즈는 지난 9일 공식 SNS를 통해 월드투어 'Stray Kids World Tour '(런 잇)의 추가 일정을 공개했다. 함께 공개된 포스터에는 여덟 멤버의 눈 사진이 담겼다.공연 일정이 추가됨에 따라 스트레이 키즈는 4월 24~25일 요코하마, 5월 4~5일 오사카에서 무대에 선다. 이후 북미로 이동해 5월 16일 시애틀을 시작으로 19일 밴쿠버, 22일 산타클라라, 25일 샌디에이고, 29일 로스앤젤레스에서 무대에 오른다. 6월에는 3일 알링턴, 5일 휴스턴, 8일 애틀랜타, 11일 마이애미, 14일 올랜도, 18일 시카고, 22일 볼티모어, 25일 토론토, 29일 이스트 러더포드에서 공연을 이어간다.유럽 일정도 추가됐다. 스트레이 키즈는 7월 9일 파리를 시작으로 13일 런던, 17일 뮌헨, 21일 빈, 24일 바르셀로나, 27일 아른험, 31일 밀라노까지 7개 도시를 찾는다.당초 발표된 투어 일정은 내년 3월 싱가포르 공연까지 9개 지역 21회 규모였다. 이번에 23개 지역 25회 공연이 더해지면서 전체 일정은 31개 지역 46회로 늘어났다. 다수의 대형 스타디움 공연도 예정돼 있다.스트레이 키즈는 지난 7~8월 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 다섯 차례 공연을 열며 이번 월드투어를 시작했다. 서울 공연은 전 회차 매진됐다. 이어 8월에는 도쿄 국립경기장에서 단독 콘서트를 개최했다. 해외 남성 아티스트가 해당 공연장에서 단독 공연을 연 것은 처음이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr