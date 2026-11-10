'서장훈의 이웃집 백만장자' 진행을 맡고 있는 서장훈. / 사진=텐아시아DB

'서장훈의 이웃집 백만장자'에 라우식 대표가 출연한다. / 사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

서장훈이 100억원을 들여 조성한 대저택을 365일 무료 개방하는 백만장자를 만나 자신의 집에는 아무도 들이지 않는다고 털어놨다.오는 11일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 평범한 주부에서 요식업 사업가로 변신한 라우식의 인생 이야기가 공개된다.두 아이를 키우던 라우식은 51세에 소고깃집을 열어 사업에 성공했다. 이후 고향인 강원도 횡성으로 돌아와 8000평 규모의 땅에 100억원을 투자해 집과 정원, 카페 등을 조성했다. 이 공간은 1년 365일 누구나 무료로 방문할 수 있도록 개방하고 있다.라우식의 집은 산으로 둘러싸인 넓은 부지와 다양한 예술 작품으로 꾸며져 있다. 건물 내부에는 방문객을 위한 작품 설명표도 마련돼 있다. 라우식은 "집을 지을 때부터 그림 전시를 염두에 두고 설계했다"고 밝힌다.특히 긴 복도에는 세계적인 미술가 고(故) 백남준의 회화 작품 8점이 전시돼 있어 서장훈과 장예원의 눈길을 끈다. 라우식은 "이 작품들은 구입한 게 아니다"라고 말해 작품을 소장하게 된 사연에 궁금증을 더한다.집을 둘러보던 서장훈은 깔끔하게 정리된 주방과 냉장고에도 관심을 보인다. 라우식은 여관을 운영하던 어머니의 영향으로 10대 시절부터 청소와 정리 정돈에 익숙했다고 설명한다.이에 서장훈은 "저도 정리하고 줄 맞추는 걸 참 좋아한다"며 공감한다. 하지만 곧 "하지만 저는 집에 아무도 못 들어오게 한다"고 밝혀 웃음을 자아낸다.라우식이 "사람은 사람과 더불어 살아야 한다"고 말하자 서장훈은 "여기는 미술관 같고, 저희 집은 그냥 아파트인데 거기에 누가 와서 뭘 보겠냐"며 자신의 집을 공개하지 않는 이유를 설명한다.화려한 대저택과 달리 라우식의 드레스룸은 소박하다. 안방 한쪽에 커튼으로 가려진 공간에는 꼭 필요한 옷들만 놓여 있다.라우식은 "제가 먹는 것과 옷에는 관심이 없어 돈을 쓰지 않는다"며 주변 사람들이 버리는 옷을 얻어 입는다고 밝혀 놀라움을 안긴다. 100억원을 들여 대규모 공간을 조성하면서도 개인적인 소비에는 큰 관심을 두지 않는다는 것이다.집을 둘러본 서장훈은 "세상에 아무 노력도 없이 갑자기 성공하는 일은 없다. 부자가 된 데는 다 이유가 있다"며 라우식의 인생 이야기에 관심을 보인다.'서장훈의 이웃집 백만장자'는 오는 11일 오후 9시 55분 EBS에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr